Jak se vyhnout dluhům v pondělí poradí na setkání v břeclavské knihovně. Návštěvníci se dozví, jaké nekalé praktiky používají poskytovatelé úvěrů, co je to trvale udržitelný dluh nebo jak se člověk dostane do dluhové spirály. Začátek je v pět hodin odpoledne.