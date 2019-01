Ve dvou kategorií se děti do šesti let a od šesti let utkají v triatlonu či duatlonu. Ty mladší čeká plavání, s rukávky nebo pomocí rodičů. Jízda na koloběžce nebo tříkolce a běh. Ty starší se utkají v běhu a jízdě na kole.

KDY: 24. srpna od 17.00

KDE: za koupalištěm u tenisových kurtů, Kobylí