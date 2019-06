VELKÁ VÍNA V SOUVISLOSTECH PODLE UNIE ENOLOGŮ ČR

Ve středu 19. června se v rámci 13. ročníku soutěže Oenoforum uskuteční v prostorách zámku v Lednici Mezinárodní vinařská konference s tématem „Cesty k velkým vínům – Víno a tanin“. Její součástí bude i prezentace Unie enologů ČR „Velká vína v souvislostech,“ spojená s degustací vybraných vín ze soutěže „Suchá vína online“. V rámci řízené ochutnávky se představí 6 vzorků exkluzivních suchých bílých a červených vín z Moravy, která vzešla z hodnocení členů Unie enologů a byla zařazena do výběru stovky nejlepších suchých vín. Jedná se o vína z vinařství Michlovský a Mádl, Domaine Eisgrub Vinné sklepy Lednice, Ing. Miroslav Volařík, Ing. Petr Bíza, Víno J. Stávek. Zastoupeno bude i víno, které je stávajícím držitelem nejvyššího počtu bodů v soutěži Suchá vína online - Pinot Noir, výběr z hroznů z roku 2011 z vinařství Vinselekt Michlovský. Nejnáročnější soutěž hodnocení vín u nás s názvem „Suchá vína online“ je založena na systému plovoucího výběru 100 nejlepších moravských a českých vín. Do výběru mohou být následně zařazena pouze vína, která dosáhnou 85 bodů. Platí také, že vína s vyšším bodovým hodnocením nahrazují v systému ta s hodnocením nižším. Posláním soutěže je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými vína Evropy a celého světa. Za dobu existence unie proběhlo již sedmnáct hodnocení. Celkem bylo posuzováno 191 vín, z nichž 116 bylo zařazeno do žebříčku stovky nejlepších vín soutěže „Suchá vína online“.