Členové Fotoklubu Hustopeče pořádají další výstavu v Městském muzeu a galerii v domě U Synků v Hustopečích. Mezi vystavujícími je Zdeňka Damborská, Jana Korciánová, Veronika Mikulíková, Lucie Šaňáková, Zuzana Škamradová a další. Galerie je otevřená od pondělí do pátku od 9.00 do 16.30 a také v neděli od 14.00 do 17.00.