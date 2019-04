Od pátku do pondělí mohou lidé obdivovat v Rybničním zámečku u Lednice instalace květin a aranží. Tradiční velikonoční výstavu doplní ještě kraslice a praktické ukázky jejich tvorby. Zámeček je v pátek otevřený od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne, od soboty do pondělí pak od devíti do pěti.