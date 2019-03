Všechno, co byste chtěli vědět o Evropské unii a bojíte se zeptat. Takový je název přednášky, na které se lidé dozvědí, co se změnilo od vstupu republiky do Evropské unie, jak je to s rovnými okurkami, igelitkami nebo pomazánkovým máslem. Přednáší Angelika Gergelová z Úřadu vlády a Miroslava Jedličková z Ministerstva pro místní rozvoj.



KDY: 7. března od 17.00

KDE: knihovna, Břeclav