Před začátkem třetího Setkání přátel jižní Moravy se uskuteční Mužácké mistrovství Slovácka ve verbuňku, kde se bude soutěžit ve třech kategoriích: do 50 let, od 50 do 70 let a nad 70 let. Poroty budou dvě, jedna složená z mladých verbířů a druhá z vdaných žen. Nejlepší mužáčtí tanečníci verbuňku se předvedou v odpoledním programu. Akce začíná už v devět hodin ráno v areálu pod zámkem.