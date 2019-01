Zazní muzika tvrdšího kalibru

Rockový koncert si v sobotu nesmějí nechat ujít milovníci tvrdší hudby. O zábavu na břeclavské Cyklosféře se postarají tři kapely. Greynbownes je olomoucké trio hrající stoner rock s příměsí dalších řízných stylů. Další z vystupujících, November Might Be Fine, je post rockové trio z Polska. Poslední kapelou, která zahraje, budou The Queues ze Znojma. A rozhodně nebudou mazat posluchačům med kolem pusy. Jejich společný koncert začne v sedm hodin večer, hned po skončení promítání filmu Odborný dohled nad výkladem snů.