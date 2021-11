Nový druh dinosaura popsal Jeremy Lockwood, lékař v důchodu, který si ovšem dodělává doktorát z paleontologie na univerzitě v Portsmouthu. „Lockwood se v čase jednoho z lockdownů prohrabával krabicemi s nalezenými kostmi dinosaurů. Stanovil si cíl, že zaznamená každou kost iguanodona (pojmenování vyhynulého rodu velkých dinosaurů, býložravců, pozn. red.), která byla nalezena na ostrově Wight. Když zrovna třídil kosti ze sbírek londýnského Přírodopisného muzea, objevil exemplář s jedinečnou nosní kostí,“ uvádí list The Guardian.

Zcela nový druh

Lockwood si okamžitě uvědomil, že má pravděpodobně v ruce kost tvora, který dosud nebyl popsán. „Přes sto let známe z ostrova Wight pouze dva druhy dinosaurů. Byl jsem přesvědčen, že jemné rozdíly mezi kostmi odhalí nový druh, a tak jsem se vydal měřit, fotografovat a studovat anatomii každé kosti,“ popsal nález Lockwood. Kosti ležely ve sbírkách od roku 1978.

Lockwoodovo přesvědčení posilovala zejména podoba lebky tvora. „Znamením pro mě byl počet zubů. Mantellisaurus, jeden ze známých dinosaurů z ostrova, jich měl 23 nebo 24, ale tento jich měl 28. Jeho nos je rovněž baňatý, zatímco ostatní druhy měly velmi rovné nosy,“ nastínil Lockwood. Jím popsaný tvor byl dlouhý asi 8 metrů a vážil 900 kilo.

Přelomový objev

Popsání nového druhu dinosaura je podle něj přelomové v tom, že jasně dokazuje, že škála těchto tvorů, kteří žili na druhém největším britském ostrově, byla mnohem větší, než se dosud myslelo. A rovněž to podle něj znamená, že popisování dosud neznámých pravěkých dinosaurů, kteří se objevovali na území Británie, zdaleka neskončilo. „Objev byl jedním z mých nejšťastnějších dní za lockdownu,“ řekl Lockwood.

O novém druhu Lockwood napsal studii do časopisu Journal of Systematic Palaeontology. „Brighstoneus dostal jméno po vesnici Brighstone na ostrově Wight, která leží nedaleko od místa, kde byly nalezeny kosti tvora. Druhá část názvu živočicha, simmondsi, je zase poctou Keithovi Simmondsovi, který se podílel na nalezení a vykopání kostí dinosaura," zmiňuje list The Guardian.

I když se může zdát pro lékaře v důchodu popsání nového druhu dinosaura jako jedinečný životní milník, pro Lockwooda je to už podruhé, co se mu povedl podobný husarský kousek. Již dříve se podílel na popsání dinosaura, který měl tvar hlavy podobný rohatému krokodýlovi, a jehož ostatky byly rovněž nalezeny na ostrově Wight.