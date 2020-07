Dimorphos sice letí po takové dráze, že srážka s ním naší planetě opravdu nehrozí, nicméně je dostatečně blízko na to, aby se na něm zvažovaná technika odklánění nebezpečných asteroidů dala otestovat.

Jde o těleso, které obíhá kolem většího asteroidu známého jako Didymos. Astronomové jej až do minulého týdne označovali kostrbatým odborným názvem "S / 2003 (65803) 1", popřípadě mu přezdívali "Didymoon", tedy něco jako "Didyho měsíc". Nový název Dimorphos získal právě na základě plánované mise - dimorphos je totiž řecký výraz s významem "mající dvě formy", přičemž oněmi formami jsou podle záměrů vědců právě dvě různé trajektorie asteroidu: jedna, po které letí nyní, a druhá, kterou by měl podle astronomických plánů nabrat, až do něj narazí vesmírná loď.

Se svým průměrem pouhých 160 metrů, odpovídajícím zhruba výšce Chufuovy pyramidy v Gíze, se Dimorphos řadí k vůbec nejmenším vesmírným tělesům, jimž Mezinárodní astronomická unie přidělila vlastní jméno.

Start v příštím roce

Vesmírnou misi k Dimorphosu, nazvanou Double Asteroid Redirection Test (DART) chce NASA spustit v příštím roce. Loď by měla odstartovat v červenci s tím, že do asteroidu narazí podle předpokladů v září roku 2022, ve vzdálenosti asi 11 milionů kilometrů od Země. Srážka by měla Dimorphos odklonit na užší oběžnou dráhu kolem Didymosu.

"Taková změna je měřitelná mnohem snáze, než kdybychom chtěli sólový asteroid vykopnout na trochu jinou orbitu kolem Slunce," vysvětluje Kleomenis Tsiganis, planetární vědec na Aristotelově univerzitě v řecké Soluni, jenž se účastní projektu (podle webu Science News to byl právě on, kdo navrhl "pokusnému" asteroidu jméno Dimorphos).

Dimorphos v současnosti obíhá Didymos s periodicitou jednou za 12 hodin. Kolize s pozemskou vesmírnou lodí by měla tento čas změnit do té míry, že rozdíl bude zaznamenatelný i ze Země (podle Tsiganise by mohlo jít o rozdíl v délce 10 až 20 minut). Bezprostřední následky havárie hodlají astronomové pozorovat ze Země pomocí dalekohledů. V roce 2024 by pak měla Evropská vesmírná agentura vyslat na Dimorphos svou sondu Hera, jejímž úkolem bude ověřit, zda se asteroid opravdu dostal na novou trajektorii.