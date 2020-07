Jaké dovednosti potřebujete pro to, abyste kolonizovali rudou planetu? Jaké vybavení si s sebou musíte přinést? A které suroviny je možné získat přímo na místě? To jsou jen některé z otázek, které si v souvislosti s možným osídlením rudé planety položili vědci už několikrát. Stále však existují i takové, jež zatím zodpovězeny nebyly.

Toho si je vědom i Jean-Marc Salotti, profesor na univerzitě ve francouzském Bordeax. „Způsoby, jakými lze využít zdroje na místě, byly navrženy již dříve. Nikdo se však nesoustředil na některé proměnné tohoto problému,“ uvedl vědec, který je autorem nové studie o „minimálním počtu osadníků nezbytném pro přežití na jiné planetě“.

Jak již napovídá její název, studie se zaměřuje na jedinou otázku: kolik lidí bude potřeba? „Domnívám se, že k určení minimálního počtu osadníků a způsobu života nezbytného pro přežití na jiné planetě, lze využít matematického modelu. Vhodným příkladem pro tyto výpočty je Mars,“ vysvětlil Salotti.

Optimistický odhad

O první lidskou cestu na Mars by se mohla zasloužit obří vesmírná loď Starship, na níž pracuje společnost Space X amerického vizionáře a miliardáře Elona Muska. Obří plavidlo pojme až sto pasažérů a do vesmíru by mělo být schopné létat opakované, připomněl server Science Alert. Je to však vůbec reálné?

„Jedná se o velmi optimistický odhad,“ upozorňuje Salotti. „Nejisté je už jen to, zda by bylo loď schopná opakovaného použití – o otázce přistání na Marsu ani nemluvě. Vývoj takového plavidla může být velmi obtížný a mohl by trvat celá desetiletí,“ dodává s tím, že velké množství problémů s sebou nese i samotná existence kolonie.

"Představme si, že by Mars kolonizoval jediný člověk. Bude si muset zajistit pitnou vodu, kyslík a energii. Jednoznačně by na to neměl dostatek času, protože se jedná o obrovský objem práce. Větší kolonie sice přináší větší poptávku, ale také rozloží zátěž mezi více lidí," zdůrazňuje Salotti.

Ve své studii se vědec zaměřuje i na to, že se s vzrůstajícím počtem osadníků logicky roste i počet osob, které by se mohli specializovat pouze na jednu oblast kolonizace rudé planety. Zatímco někteří by se tak věnovali systému pitné vody, jiné by zcela zaměstnávala produkce životně nezbytného kyslíku.

Při výpočtu osadníků nezbytných pro vybudování životaschopné kolonie na Marsu pracuje Salotti s jakýmsi „faktorem přežití“, přičemž nastínil pět oblastí, které je potřeba ve výpočtech zohlednit. Podle serveru Science Alert jsou jimi následující: správa ekosystému, produkce energie, výstavba budov, průmysl a sociální aktivity. Základním předpokladem pak je, že kolonie musí být schopná existovat i po přerušení dodávek ze Země, tedy sama o sobě.

Efektivní velikost populace

Poměrně složitou Salottiho rovnici je možné popsat jako srovnání toho, kolik času je potřeba pro udržení životaschopné kolonie, a kolik je ho k dispozici při zapojení všech jejích členů. Za efektivní velikost populace pak vědec v případě Marsu považuje přibližně 110 osadníků.

„Zjevně se jedná o velmi hrubý odhad založený na velkém množství předpokladů, to ale nijak nezmenšuje jeho užitečnost,“ uzavírá Salotti.