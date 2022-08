Pozor na tichého zabijáka. Za vysokým tlakem nestojí stres, jsou jiné příčiny

Výsledky zůstaly stejné i poté, co výzkumníci vyloučili osoby s vysokým rizikem hypertenze, jako jsou lidé s cukrovkou druhého typu, stávajícím vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou cholesterolu, poruchami spánku a jedince, kteří pracovali v nočních směnách. „Studie ukazuje, že podřimování zvyšuje výskyt hypertenze a mrtvice, a to i po úpravě nebo zvážení mnoha proměnných, jež souvisejí s rizikem kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice,“ uvedla pro CNN ředitelka Centra pro cirkadiánní a spánkovou medicínu na Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu Phyllis Zeeová, která se na výzkumu nepodílela.

Podle ní je z klinického hlediska důležité, aby se poskytovatelé zdravotní péče rutinně ptali pacientů na podřimování a nadměrnou denní spavost a vyhodnocovali, zda se na nich nepodílejí i další podmínky, které by mohly změnit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroj: Youtube

„Ačkoli zdřímnutí samo o sobě není škodlivé, mnoho lidí tak může činit z důvodu špatného spánku v noci. Nedostatečný spánek je spojen s horším zdravotním stavem a zdřímnutí nestačí k jeho vyrovnání,“ uvedl klinický psycholog Michael Grandner ve svém prohlášení pro CNN. Ten se na studii také nepodílel.

Pozor na časté šlofíky

Ve výzkumu byly použity údaje od 360 tisíc lidí, kteří poskytli informace o svých spánkových návycích britské Biobance, rozsáhlé biomedicínské databázi a výzkumnému zdroji, jež sledoval obyvatele Spojeného království v letech 2006 až 2010.

Účastníci studie pravidelně poskytovali vzorky krve, moči a slin a během čtyř let čtyřikrát odpovídali na otázky týkající se podřimování. Výzkum však zjišťoval pouze četnost šlofíků, nikoli jejich délku, a spoléhal se na vlastní výpovědi o zdřímnutí. „Nedefinovali, co by měl být spánek. Pokud budete spát například hodinu až dvě hodiny, tak to není skutečný spánek,“ řekl CNN odborník na spánek, doktor Ráž Dasgupta z University of South Carolina. „Osvěžující zdřímnutí, které trvá patnáct až dvacet minut kolem poledne až druhé hodiny odpolední, je stoprocentně správnou cestou, pokud máte nedostatek spánku. Jestli trpíte chronickou nespavostí, zdřímnutí nedoporučujeme, protože vám bere chuť spát v noci,“ dodal.

Jak na klidný spánek:

Většina šlofíkářů kouřila cigarety, denně pila, chrápala, trpěla nespavostí a uváděla o sobě, že jsou večerním člověkem. Podle Dasgupty mnoho z těchto faktorů mohlo ovlivnit kvalitu a množství spánku. Špatný spánek totiž způsobuje nadměrnou denní únavu, která může vyústit v nadměrné podřimování během dne. „Domnívám se, že šlofík je u některých jedinců varovným příznakem základní poruchy spánku,“ vysvětlil. „Ta je spojena se zvýšením hladiny stresu a hormonů regulujících hmotnost, což může vést k obezitě, vysokému krevnímu tlaku nebo cukrovce 2. typu. Všechno jsou to rizikové faktory srdečních onemocnění,“ dodal.

Tipy na kvalitní spánek



- Alespoň hodinu před spaním se nevystavujte modrému světlu (z monitorů, televizorů, mobilních zařízení).

- Udržujte příjemnou teplotu v ložnici a nezapomínejte větrat.

- Udržujte spací režim. Je dobré jít spát a vstávat ve stejný čas každý den.

- Pravidelně cvičte. Stačí desetiminutová chůze denně.

- Dejte si horkou sprchu nebo teplou vanu.

- Nejezte jídlo a ani nepijte alkohol či kofeinové nápoje před spaním.

- Přečtěte si knihu. Zaručeně vás unaví.

- Udržujte klid.