Herečka Aňa Geislerová se začala ve 14 letech věnovat modelingu a hraní. Byla sice přijata na Pražskou konzervatoř, ale odjela do Milána a ze školy odešla. Získala 5 Českých lvů a je z ní jedna z nejobsazovanějších českých hereček.

Slavné záškoláky najdeme i u nás. Karel Gott chtěl být v mládí malířem a po ukončení školní docházky se ucházel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, odešel do učení. Měl z něj být elektromontér. Nejslavnější český zpěvák maloval do konce života a jeho obrazy se prodávají za neuvěřitelné sumy.

Herečka a producentka Drew Barrymore se stala hvězdou v pouhých 7 letech, kdy hrála v trháku E.T. – Mimozemšťan. Už ve 13 letech se poprvé léčila z drogové závislost. Léčení několikrát zopakovala a dnes je z ní spořádaná máma a úspěšná žena. Co na tom, že ze školy odešla v 16 letech.

Slavný režisér filmů Pulp Fiction a Kill Bill Quentin Tarantino má pouze základní vzdělání. Střední školu opustil v prvním ročníku. Už jako malý psal scénáře a učitelé to neviděli rádi. Spatřovali v něm rebela a problémového žáka. Není divu, že ho škola nebavila. Jeho první práce byl uvaděč v pornokině, přičemž ale musel zalhat o svém věku.

Tak tak dokončí základní vzdělání a další studium nebo dokonce maturita se jeví jako zcela zbytečné. Do této skupiny patří řada českých a světových osobností a velikánů. Tady jsou ti nejznámější.

Škola má dítě připravit na zdárný vstup do života a kariéry. Ne všechny děti si školu oblíbí, ne všem se v ní líbí a už vůbec ne všem se v ní daří. Nehledejte v tom spojitost s inteligencí, prostě někdo se nechce podřídit škole jako takové.

Život přináší nejedno překvapení a paradox. Někdo studuje celý život, neustále se vzdělává, a přesto se mu pracovně moc nedaří a nikam to „nedotáhne“. Jiný nedosáhne na maturitu, ale dosáhne na hvězdnou kariéru nebo se jeho jméno zapíše do učebnic.

