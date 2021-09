"Zasílám fotografii našeho čerstvého prvňáčka. Jeho první chvíle ve školní lavici," napsala nám Markéta Blažková.

Soutěž: Pošlete fotky ze školy a vyhrajte pitíčka na celý rok



Deník vyhlašuje soutěž o pitíčka Capri-Sun na celý školní rok 2021/2022. Stačí k tomu docela málo. Pošlete nám fotky z vaší školy či domácího učení a k nim pár vět, aby i ostatní věděli, co se na snímcích odehrává. Pochlubte se, jak a kde se učí vaše děti nebo vytáhněte archivní fotky z vaší školní docházky. Klidně přidejte i historky a zážitky. Fantazii se meze nekladou.



Všechny zaslané snímky postupně zveřejníme v rámci zářijového seriálu na webu denik.cz a redakční porota pak na konci měsíce vybere jednoho výherce, který od nás obdrží pitíčka Capri-Sun od firmy Vitar a to na každý školní den jedno a až do letních prázdnin.



Své příspěvky včetně uvedení jména a vašeho bydliště zasílejte na e-mail: natasa.budacova@denik.cz.