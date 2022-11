„Práce budu mít dost, o to se nebojím. Ještě dva roky budu senátorem, z jehož pozice budu pracovat pro celý region. Jako zastupitel ale také budu sledovat dění ve městě i to, jestli moji nástupci budou plnit to, co slíbili. Já se o to snažil, město pro mě bylo vždy na prvním místě,“ loučil se se svou životní etapou Koštial.

Vranovický zvrat: koalice bez vítěze voleb, starostkou poprvé žena

Po dlouhých třech týdnech jednání se na společném vedení města dohodli vítězové voleb z hnutí ANO s dalšími třemi stranami: sdružením Mikulovští, STAN a Piráty. Dohromady mají hlasovací převahu v zastupitelstvu v počtu šestnácti hlasů z pětadvaceti. „Budeme silná koalice tvořená čtyřmi stranami. Ještě ladíme poslední body programového prohlášení. Personální otázky už máme vyřešené,“ sdělila jednička vítězného ANO Martin Chromý.

Už dříve prohlásil, že o post starosty se ucházet nebude. „Sice jsem byl lídr, ale s tak skvělými výsledky voleb jsme nepočítali. Navíc se musím věnovat své firmě, která stojí na mně,“ potvrdil v pátek Deníku své dřívější rozhodnutí Chromý.

Do čela mikulovské radnice tak členové nové koalice vysílají ženu. „Shodli jsme se na Jitce Sobotkové. Je ideální kandidátka na starostku, schopná komunikace. Je učitelkou na gymnáziu a roky vytvářela pro město zpravodaj. I když v zastupitelstvu dosud neseděla, v problémech města se orientuje,“ zdůvodnil rozhodnutí členů koalice Chromý.

Jitka Sobotková svou nominaci na starostku potvrdila. "Děkuji kolegům za důvěru a podporu. Je to pro mě obrovská zodpovědnost, nová výzva a rozhodně to bude změna v mém životě. Ale těším se na ni. Protože nám jde se všemi společně o Mikulov, který milujeme," řekla budoucí starostka Sobotková.

O vedení Mikulova bývá tradičně souboj většího počtu uskupení. Místo minulých třinácti kandidátek šlo do letošních voleb „jen“ devět. Mezi tématy rezonovali turisté. Jejich množství a neukázněnost jsou podle mnohých obyvatel bolestí města.

Hned za ANO se sedmi mandáty se umístilo uskupení Mikulovští v čele s Darjou Kocábovou a získalo šest mandátů. Katapult do vedení města zažívají i méně úspěšní členové hnutí STAN a Pirátů, jenž získali po dvou křeslech a stali se součástí koalice.

Komunisté vedení Vojtěchem Jedličkou končí se svými třemi mandáty v opozici. Stejně jako Koštialova ODS. Po jednom se k nim přidají ještě členové Sociální demokracie a Přísahy.

Mikulov: Nechci být starostou, řekl lídr vítězného ANO Chromý

Na nováčky na mikulovské radnici čeká zaučování a seznamování se s chodem úřadu. „Počítáme s tím, že začátek bude náročnější ale nebojíme se toho,“ ujistil Martin Chromý.

Pomocnou ruku nabídl i končící Rostislav Koštial. „Najdou si vlastní cesty. Ale pokud budou mít vůli a chuť přijmout rady, velmi rád jim je dám,“ nebránil se Rostislav Koštial, který včera oslavil dvaašedesáté narozeniny.