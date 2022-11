Poté zastupitelé rozhodli svými hlasy o tom, že prvním místostarostou bude z Pro Hodonína Ondřej Fialík a druhým místostarostou Vojtěch Salajka, lídr ANO. To ve volbách skončilo v Hodoníně druhé. A vytvořilo tak dvoukoalici, oplývající většinou osmnácti z celkem jednatřiceti mandátů.

Soud zamítl návrh na přezkum tří volebních okrsků v Hodoníně

Hned na ustavujícím zasedání se nejostřejší kritika na novou koalici snesla z řad třetího nejsilnějšího zastupitelského klubu, z SPD. A to i ohledně nové koalice. „Jenom tak si rýpnu. Je to stávající ANO a bývalí členové hnutí ANO. Vlastně v Hodoníně povládnou členové ANO,“ řekl lídr hodonínské SPD a bývalý místostarosta za Změnu Vítězslav Krabička. Narážel tak na události z listopadu 2015, kdy se ANO v Hodoníně rozštěpilo a následně byla z vyšší stranických pater rozpuštěná zdejší organizace. O rok dříve, v roce 2014, byla na kandidátce hodonínského ANO do osmého místa hned šestice současných městských radních za Pro Hodonín a ANO.

V pondělí odpoledne tak zároveň skončila dosluhující trojkoalice Pro Hodonín, lidovců a bývalých zastupitelů za Svobodné, kteří stáli u vzniku hnutí Hodoňáci. Oba jejich současní zastupitelé se nyní u volby starosty při hlasování zdrželi. „Neviděli jsme totiž žádné programové prohlášení koalice, takže jsme v podstatě nevěděli za co se hlasuje, co se týká programu,“ řekla lídryně Hodoňáků a bývalá radní Terézia Mlýnková Išková s tím, že vznik nové koalice s hnutím ANO bere jako fakt. „Samozřejmě bychom byli raději, kdyby koalice vypadala jinak a byli bychom v ní my a lidovci. Jenže vítězové se rozhodli jinak, a my to musíme respektovat a doufat, že to budou dobré čtyři roky,“ podotkla zastupitelka za Hodoňáky a nově členka finančního výboru.

Šest ku třem

Kromě toho, že novou městskou radu povede Pro Hodonín v poměru šest ku třem členům ANO, se mnohem intenzivnější boje vedly o obsazení výborů zastupitelstva. A to především vzhledem k SPD. Její lídr neuspěl jako předseda, a následně ani jako člen finančního výboru. A do kontrolního výboru zastupitelé zvolili Jitku Prokipčákovou, až na třetí hlasování na starostův návrh. „Finanční výbor by měl mít zastoupení všech. Bohužel se to obrátí proti vám, protože my za SPD budeme proti rozpočtu, pokud se nám nebude líbit, protože to s námi nebude projednané ve finančním výboru. To, že jste nás hodili přes palubu, ale zákon nezakazuje,“ uvedl Krabička, který je zároveň advokátem.

Na něj ihned navázal starosta. „Minulé čtyři roky jste se u všech finančních záležitostí u rozpočtu zdržovali. Měli jste tam plamenné řeči. Měli jste zástupce ve finančním výboru a stejně jste tam jen brojili. Jestli v tom chcete pokračovat, tak minimálně ve vašem případě se nic nemění. Slyšel jsem dobře, že chcete být konstruktivní, tak věřím, že budete,“ reagoval v závěru ustavujícího zasedání Střecha.

Hodonínské zastupitelstvo v novém složení oplývá několika zajímavostmi. Ještě před samotným ustavujícím jednáním došlo mimo jiné ke změně v zastupitelském klubu SPD, kdy Eva Müllnerová přenechala svůj mandát Robertu Andrášikovi. A mezi zvolenými kandidáty ANO nahradila Jiřího Brücknera Kateřina Maňáková. Přitom dosavadní zastupitelé si ponechali své mandáty všichni, a to až do konce minulého volebního období. S jedinou výjimkou, kdy po úmrtí lidoveckého místostarosty Ladislava Ambrozka nastoupil do zastupitelstva jako první náhradník Jiří Štukavec.

Věkem i služebně nejstarší je v novém hodonínském zastupitelstvu právník Jan Navrátil. Komunistický politik, který za necelý měsíc oslaví sedmašedesáté narozeniny, je městským zastupitelem už od listopadu 1990. Nejvíce městskými zastupiteli nyní disponuje právě jeho domovská místní část, tedy Bažantnice, dokonce hned několik zvolených zástupců tady bydlí v jedné ulici. Celkově více než dvě třetiny zastupitelů má bydliště právě v bytových domech. Naopak lokality s osadními výbory, tedy Nesyt i Pánov, jsou bez vlastního zastupitele. Jednoho pak mají Rybáře. Co se týká akademických titulů, mezi jednatřiceti zastupiteli jsou podle údajů z kandidátních listin tři lékaři, dva doktoři práv a jedna doktorka pedagogiky, dále pak osm inženýrů a čtyři magistři.