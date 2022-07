Vojtěch Antoš Zdroj: Deník/VLP Externista

22 let, student a hudebník, Velké Pavlovice

Komunální politika se odlišuje od celostátní nebo regionální právě tím, že zatímco na vyšší úrovni známe politické představitele pouze z parametrů mediálních nebo televizních, tak tady nás reprezentují ti, které osobně známe a setkáváme se s nimi.

Proto si myslím, že tím hlavním aspektem, který rozhodne volby u nás, bude síla osobnosti. Ne teze nebo síla politický stran a hnutí, ale lidé se budou zaměřovat na to, zda jsou jim kandidáti sympatičtí a zda jsou to lidé perspektivní, kteří pro obec něco dělají. A v neposlední řadě rozhodne i to, zda mají zdravý selský rozum. Musejí tam být lidé, kteří nemají jen osobní politické ambice, ale jsou tam skutečně pro občany. To totiž ten volič, hlavně na komunální úrovni, vidí.

Dále pak jde také o reprezentativnost. Především se to týká osoby starosty a místostarosty. Často oddávají manželské páry, účastní se vítání občánků, hovoří do televize či do médií. Měli být umět říci i to, co si obec opravdu přeje.

