Volby na jihu Moravy: Nikdo asi nebude chtít, aby zastupitelstvo ukončilo válku

Devítičlenné zastupitelstvo je vcelku nečekaně dopředu dané v Šakvicích. „Překvapilo nás, že v obci budeme kandidovat jediní. V minulých komunálních volbách soupeřily čtyři kandidátky, vždy alespoň tři. Teď nelze hovořit o politickém soupeření,“ uvedla současná starostka a dvojka na kandidátce Starostů a nezávislých Drahomíra Dirgasová.

Podle ní se možná lidé do místní politiky nehrnou i kvůli vidině nastávajících těžkých časů.

Dirgasová obec vede již dvanáct let, v roli starostky původně pokračovat nechtěla. Kandiduje jako dvojka. „Rozhodneme se po volbách. Záleží také na lídrovi Davidu Tomáškovi. Každopádně je potřeba v Šakvicích dotáhnout řadu námi rozdělaných projektů,“ konstatovala.

Zajímavá situace nastala ještě v Šitbořicích. Jisté je, že tuto obec povede nový starosta nebo starostka. Obyvatelé však volí zastupitelstvo pouze z patnácti kandidátů za lidovce, které vyzval pouze jediný další samostatný kandidát. Víc lidé na výběr nemají.

Důvodů, proč především v malých obcích zájem o práci v čele radnice klesá, je podle politologa Lubomíra Kopečka z brněnské Masarykovy univerzity víc. „Ve většině - ne ve všech - případů je zkrátka počet lidí, kteří chtějí kandidovat malý. Pak lze poskládat jen jednu kandidátku,“ uvedl Kopeček.

Dalším častým důvodem podle něj je, že má-li obec po několik volebních období úspěšného starostu, jenž vede kandidátku, obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti jsou demotivovaní. „Třetím motivem bývá, že v některých obcích máme doložené něco, co politologie nazývá deliberační předvýběr. To jest, že ještě před podáním kandidátek si kandidáti domlouvají funkce. V důsledku to omezuje soutěživost, jelikož nevzniká konkurence a potenciální kandidáti nekandidují. Daly by se najít i další důvody, ale tyto jsou tři hlavní,“ popsal Kopeček.

V případě jedné kandidátky nevzniká žádná soutěž. Již před volbami je jasné, kdo se stane zastupitelem a pravděpodobně i starostou a místostarostou. „To je samozřejmě problém. Může to vést k tomu, že klesá zájem vůbec k volbám jít,“ doplnil politolog.