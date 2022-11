Dosavadní zastupitelka, která v těchto volbách mandát od voličů napoprvé nezískala, se do čela obce vyšvihla z pozice první náhradnice. Ve funkci tak střídá dosavadního starostu Jana Helikara z ODS, který stál v čele obce šestnáct let.

Občanští demokraté přitom získali ve Vranovicích, jež čítají přes dva a půl tisíce obyvatel, nejvyšší počet hlasů a pět mandátů a stali se vítězi voleb. Na hlasovací většinu v patnáctičlenném zastupitelstvu to však nestačilo. Tu s převahou jednoho hlasu dala dohromady uskupení Vranovice pro všechny a Vranovčáci, jež se ve volbách umístila na druhém a třetím místě. „Samozřejmě nás obešli, tak to je a bude. Když se dostane velká politika do obcí, tak to tak dopadá,“ neskrýval své zklamání končící starosta Helikar, který je lídrem vranovických občanských demokratů.

Novým starostou se ale překvapivě ani jeden z lídrů koaličních uskupení nestal. Pouze pro funkci místostarosty se rozhodl lídr Vranovice pro všechny Roman Svora, který je tajemníkem úřadu v městské části Medlánky. Do starostovského křesla vyslal právě Novotnou. „Starosta se podle zákona o obcích volí z řad nově zvolených zastupitelů a my jsme voličům i předesílali, že do vedení obce máme hned několik kandidátů,“ okomentoval Svora, který se funkce starosty vzdal ze soukromých a pracovních důvodů. „Mám nějaké závazky, ze kterých se nešlo jen tak vymanit,“ uvedl.

Jestli byla Novotná do funkce starostky dobrou volbou se podle Helikara teprve uvidí. "Starosta může být jen jeden a zájemců je vždycky víc, ale jde o to, jakým způsobem se to dělá a jestli se to dělá ve prospěch obce a to se teprve pozná, na to je brzo, abych to hodnotil,“ dodal.