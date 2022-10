Podnět k prošetření voleb dali k soudu členové politického uskupení Budoucnost Velkých Němčic Ivana Furchová a Ladislav Šafařík. S téměř devětadvaceti procenty hlasů voličů a čtyřmi mandáty v zastupitelstvu se stali vítězi voleb. Na vedení radnice jim to ale v patnáctičlenném zastupitelstvu nestačí. Doufali, že nový přepočet by jim zajistil další mandát navíc. „Pro pátý mandát nám chybí pouhé dva hlasy,“ informovali na sociální síti facebook lídři uskupení, jež podnět k prošetření podalo.

Soud nevzal v úvahu ani jejich stížnost na to, že starosta městyse nevyzval kandidující strany, aby dosadili do volebních komisí svého zástupce, s tím, že zákon tuto povinnost starostovi neukládá. Také lhůta sčítání hlasů a zveřejnění výsledků, jež se zdála navrhovatelům nepřiměřeně dlouhá a vzbudila u nich pochybnosti, byla podle soudu v pořádku. „Nejedná se o dobu nijak nepřiměřenou a už vůbec ne o dobu, která by mohla vzbudit jakékoli pochybnosti,“ poukázal soudce na zhruba 4,5 hodiny trvající sčítání.

Dosluhující starosta městyse František Smetana, může po rozhodnutí soudu svolat ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů, na němž zvolí nové vedení obce. Koho plánují Němčičtí dosadit na místo dlouholetého starosty Františka Smetany, zatím sám říct nechtěl. „Jsem ve funkci šestnáct let, čtyři volební období. Už před volbami jsem avizoval, že starostu už dělat nechci, chci si užívat důchodu. Městys přenechávám mladým ve skvělé kondici,“ sdělil Deníku František Smetana.