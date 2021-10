/FOTO/ Česká strana sociálně demokratická v sobotu na brněnském výstavišti zahájila ostrou fázi kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny. Sociálnědemokratičtí politici uváděli, že hodlají především bránit životní jistoty lidí. Předseda strany Jan Hamáček nepochybuje, že se ČSSD do dolní komory dostane. Strana v průzkumech dlouhodobě kolísá kolem nutné hranice pěti procent, v těch posledních se dostala pod ni.

Česká strana sociálně demokratická zahájila na brněnském výstavišti ostrou fázi kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny. | Foto: Zdroj: Facebook ČSSD

Sociální demokraté v Brně představili lídry kandidátek i volební klip. Volby Hamáček označil za referendum, zda se budou zvyšovat daně všem, nebo jenom těm, kteří na to mají. Vládní ČSSD nese podle svého předsedy tíhu vládnutí s původně pravicovým hnutím ANO, které se podle něj v důsledku tlaku sociální demokracie do jisté míry stalo symbolem sociálního státu a levicové politiky. "Hnutí ANO je takový chameleon a je potřeba říci, že jsme to byli my, sociální demokracie, kteří jsme donutili Andreje Babiše a jeho ministry podporovat růst důchodů, zvýšení rodičovské, růst platů ve veřejné sféře," prohlásil předseda ČSSD, který na pódiu podobně jako další straníci vystoupil bez saka a v rozhalence.