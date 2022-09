Tam, kam jiní jezdí na dovolenou za poznáním a krásami, se místní nezřídka podle svých slov cítí jako v pasti. S blížícími se komunálními volbami a nově zvoleným zastupitelstvem proto věří ve změnu. „Máme deset kandidátek. To je na Lednici, která má něco přes dva tisíce obyvatel, doopravdy extrém. Jsem zvědavý, s čím kdo přijde,“ tvrdí další z obyvatel, Radim. Redakce celé jméno zná, on však mluví jen pod podmínkou zachování anonymity.

Libor Kabát, starosta obce Lednice



„Pozici jsem obhajoval šestkrát. Poprvé jsem usedl na starostovské křeslo v roce 1994. Tehdy jsem o to příliš neusiloval. Myslím, že je čas dát šanci jiným. Původně jsem ani nechtěl být na kandidátce, a pokud ano, pak spíše v jejím chvostu. Nakonec jsem po dohodě na místě třetím. Čím se bude muset nové vedení zabývat? Končí nám stavební povolení k přesunu autobusového nádraží z náměstí, to je větší stavba, kterou bude třeba odstartovat. Dalším z projektů, které bude muset nové vedení zvážit, je výstavba bytových domů v Mikulovské ulici."

Ať už volby dopadnou jakkoliv, Lednici čeká velká změna. Na radnici skončí starosta Libor Kabát. Po osmadvaceti letech už o křeslo usilovat nebude. Mezi starosty na Břeclavsku je suverénně tím nejdéle sloužícím. „Pozici jsem obhajoval šestkrát. Poprvé jsem usedl na starostovské křeslo v roce 1994. Je čas dát šanci jiným. Původně jsem ani nechtěl být na kandidátce, a pokud ano, pak spíše v jejím chvostu. Nakonec jsem po dohodě na místě třetím,“ vypráví Kabát.

Udělal pro Lednici spoustu dobrého, zní na jeho konto od obyvatel, s nimiž redakce Deníku Rovnost v obci hovoří. Kabátovu vizi oceňují, poslední období už ale podle některých drhlo. Minimálně část z místních si přeje, aby se nové vedení více zaměřilo na „domorodé“ obyvatele.

Při vjezdech do obce vítají přijíždějící výrazné poutače. Připomínají, že právě letos oslavuje Lednice osm set let od první písemné zmínky. A jak se v ní lidem žije? „Kdyby tu nebyl zámek a minaret, jsme dědina jako každá jiná. Trpíme turismem, především cykloturistikou. To je pohroma po celý rok, ani leden a mráz je nezastaví. Jsou všude, jsou neukáznění a pravidla jsou jim jedno. Na druhé straně vím, že to vedení nemá snadné. Cokoli zde prosadit a udělat je těžší než kdekoli jinde. Kandidátní strany a uskupení nám sice něco slibují, ale se skutky to pak pokulhává,“ porovnává brzy šedesátiletý Ledničan František Lukš.

Kromě zámeckého parku a areálu to dnes žije i v zástavbě. Především v místech, kudy prochází cyklostezka mezi Lednicí a Valticemi.

V celé svojí kráse se schovaná za několika zatáčkami odhalí historická budova lednického nádraží. Je zrovna čas oběda a vůně z kuchyně nedaleké restaurace přilákala hned několik strávníků. Také oni se krátce vyjadřují k vývoji v obci, ovšem představit se odmítají. Přivítali by, kdyby nové zastupitelstvo začalo v souvislosti s obrovským nárůstem penzionů a apartmánů řešit i parkovací plochy. Schází jim také lepší chodníky, důstojnější smuteční síň na místním hřbitově a nedostatek stavebních míst či startovací byty pro mladé rodiny.

Starosta Kabát si je vědomý toho, že řadu projektů bude muset nové zastupitelstvo vyřešit a zabývat se jimi. „Končí nám stavební povolení k přesunu autobusového nádraží z náměstí, to je větší stavba, kterou bude třeba odstartovat. Ještě než odejdu, pokusím se na ni získat dotaci. Nicméně peníze, odhadujeme tak čtrnáct milionů, na to připravené máme. Do finále spěje i výstavba nové hasičské zbrojnice, hotová by měla být po volbách,“ vyjmenovává starosta Kabát.

Z HISTORIE OBCE LEDNICE



První zmínka o Lednici se v písemných pramenech objevila již před osmi sty lety. Tehdy ji držel mocný rakouský rod Sirotků (kromě Lednice a přilehlého Nejdku vlastnili i hrad nad Klentnicí. Po nich dostal jméno Sirotčí hrad).

V roce 1332 značnou část obce vlastnili Lichtenštejni. Lednice se postupně stala střediskem jejich panství. Když pak v roce 1638 Karel Eusebius z Lichtenštejna koupil i panství břeclavské, vlastnil rod podél obou stran moravsko-rakouské hranice ohromný komplex půdy, lesů, luk, hospodářských dvorů i tři města – Podivín, Hustopeče a Valtice, řadu městeček a na tři desítky vsí.

V polovině devatenáctého století zde ještě žilo převážně české obyvatelstvo, avšak díky majitelům panství, kteří sem usazovali celou řadu úředníků svých statků, došlo k poněmčení. Po vzniku Československa v roce 1918 se místní německé obyvatelstvo nechtělo smířit s připojením k nově vzniklé republice a přihlásilo se k takzvanému německému Rakousku. A tak byla obec obsazena československými jednotkami až v prosinci 1918.

V roce 1930 zde žilo 2441 obyvatel, z toho 25,7 % Čechů a 69,8 % Němců.

21. dubna 1945 byla obec po válce obsazena Sovětskou armádou a majetek německého obyvatelstva byl zkonfiskovaný. Konfiskaci propadlo 1123,9 hektarů půdy z celkové rozlohy 2641 hektarů a 370 domů z rovných 512. Konfiskaci propadl mimo jiné i veškerý majetek knížecího rodu Lichtenštejnů včetně zámku.

V roce 1966 se stala Lednice společně s nedalekou obcí Nejdek jednou sídelně správní jednotkou.

Lednice je od roku 1996 součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

(zdroj: obec Lednice)

Rozpočet má Lednice stabilizovaný a daří se jí i vydělávat díky pronájmům pozemků či lázeňství. „Dalším z projektů, které bude muset nové vedení zvážit, je výstavba bytových domů v Mikulovské ulici. Plánovali jsme jich více, nakonec ale územním plánem prošly pouze dva. Moc dobře vím, že zvláště po startovacích bytech je u nás hlad. Každý dům se tady prodává za astronomickou cenu,“ přitakává starosta.

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě Lednice?



Lednice je tahákem pro lidi ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Protože jsem doma jen několik málo kilometrů od lednického katastru, plnými doušky si „užívám“ enormní nárůst zájmu nejen o Lednici, ale o oblast celého Břeclavska, především pak Lednicko-valtického areálu. Protože sama ze svojí obce v létě nejraději prchám pryč do ticha a klidu, zajímalo mě, jak vnímají život ve svojí vísce Ledničané. Nemají to, věru, jednoduché. Potěšilo mě ale, jak jsou uvědomělí a trpěliví i ve vztahu k projektům a akcím, které připravuje radnice, a které se díky umístění v památkové zóně a na seznamu světového dědictví UNESCO, táhnou. Hodně bychom se od nich v tomto směru mohli učit.



Iva Haghofer, reportérka Břeclavského deníku