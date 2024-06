Pro oblohu nad Břeclaví připravili pořadatelé na dva dny pro zraky příchozích nezapomenutelný letecký víkend plný vzrušujících zážitků. Letiště v Břeclavi bylo totiž připravené pro start letounů, které lidi nejen na jihu Moravy hned tak neuvidí.

Neobvyklá podívaná na nebi i na zemi. Letecký den v Břeclavi 2024. | Foto: David Korda

Letový program rozvrhli pořadatelé do dvou dnů. Tedy jak do soboty, tak i neděle. „Tato akce je určena pro všechny nadšence do letectví, rodiny s dětmi a širokou veřejnost, která si chce užít bohatý program plný leteckých ukázek a doprovodných aktivit,“ přiblížil Deníku Ladislav Pochop z pořádajícího Aeroklubu Břeclav.

Tři roky po tornádu. Člověk v tísni pomáhá vysychajícímu Podluží

Jako lahůdky hlavního programu organizátoři avizovali komentovanou akrobacii Martina Šonky nebo hlučný průlet armádních Gripenů. V neděli má nebe nad Břeclaví patřit kouzelné akrobatické skupině Flying Bulls či rekonstrukci bitvy z první světové války, které se odehrávaly nejen ve vzduchu, ale také na zemi.