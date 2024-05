/PŘEHLED AKCÍ/ Přemýšlíte, kam letos vyrazit oslavit s ratolestmi Den dětí na Břeclavsku? Podívejte se na přehled akcí, které připravil Břeclavský deník. Na děti čeká například airbrush tetování, ukázka loveckých dravců nebo výprava po stopách mamutů.

Den dětí. Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Den dětí na Břeclavsku nabídne pestrou paletu zábavy pro menší i větší návštěvníky. Lidé se mohou vydat nejen třeba do Břeclavi, Mikulova, ale i do Velkých Pavlovic nebo Pasohlávek.

V Břeclavi se mohou děti těšit na program pod zámkem, a to ve čtvrtek 30. května od tří hodin odpoledne do šesti hodin večer. Chybět nebude malování na obličej, balónkování, trampolína či šlapací autíčka. Malí návštěvníci budou mít zdarma drobné občerstvení. Program si připraví i městská knihovna a místní policisté a hasiči, stáj Salma nebo středisko volného času Duhovka.

Kde a kdy? Břeclav: Pod zámkem, 30. května od 15:00 do 18:00

Pod zámkem, 30. května od 15:00 do 18:00 Mikulov: fotbalové hřiště, 1. června od 14:00 do 19:00

fotbalové hřiště, 1. června od 14:00 do 19:00 Velké Pavlovice: Myslivna pod Floriánkem, 1. června, od 10:00 do 16:30

Myslivna pod Floriánkem, 1. června, od 10:00 do 16:30 Archeopark Pavlov: 1. června od 10:00 do 16:00

1. června od 10:00 do 16:00 Pasohlávky: fotbalové hřiště, 1. června od 10:00 do 13:00

fotbalové hřiště, 1. června od 10:00 do 13:00 Rakvice: fotbalové hřiště, 1. června od 15:00

fotbalové hřiště, 1. června od 15:00 Velké Bílovice: Ranč Sen, 2. června od 15:00

Ranč Sen, 2. června od 15:00 Moravská Nová Ves: fotbalové hřiště, 8. června od 14:00 do 18:00

Také v Mikulově si děti užijí hravé odpoledne a večer, a to v sobotu 1. června na fotbalovém hřišti FC Pálava. Od dvou do sedmi si mohou malí i velcí prohlídnout vozy vybraných složek integrovaného záchranného systému. Děti si zaskáčou na trampolíně, nechají si pomalovat obličej nebo proběhnou opičí dráhou či fotbalovým slalomem a projdou stanoviště s úkoly. Dětský den zakončí dětská diskotéka v šest hodin. Vstupné je zdarma, na místě bude možné zakoupit drobné občerstvení.

Po stopách pytláka Floriána se mohou malí návštěvníci vydat ve Velkých Pavlovicích v areálu Myslivny pod Floriánkem. V sobotu 1. června od desíti hodin do půl páté bude na děti čekat přírodovědná naučná stezka. Součástí programu bude mimo jiné vystoupení trubačů, ukázky loveckých dravců a střelba ze vzduchovky. Na místě bude občerstvení v podobě zvěřinových hamburgerů a guláše. Myslivecký dětský den se bude konat za každého počasí, vstupné je zdarma.



A po stopách pro změnu mamutů vyrazí ti, kdo v sobotu 1. června od desíti do čtyř hodin zavítají do Archeoparku Pavlov. Návštěvníci budou mít příležitost poodhalit tajemství pradávných mamutů prostřednictvím hravých stanovišť. Vstup pro děti do muzea je zdarma.

Také v Pasohlávkách v areálu fotbalového hřiště bude v sobotu 1. června od desíti do jedné odpoledne veselo. Na diskotéce to roztančí Goofy, žabák Crazy Frog a Rocky z Tlapkové patroly. Děti si budou moct zaskákat na skákacím hradu, užít si pěnovou show a zkusit si fotbalové šipky či jízdu na paddleboardu. Kromě toho bude na místě také laserová biatlonová střelnice, airbrush tetování, malování na obličej a soutěže o dárky.

V duchu cirkusu se ponesou oslavy na fotbalovém hřišti v Rakvicích. V sobotu 1. června od tří hodin odpoledne. Ani zde nebude chybět malování na obličej, úkoly pro děti a tetování. Zpříjemnit si lidé budou moct odpoledne cukrovou vatou a jídlem z food trucku.

Ve společnosti koní a poníků mohou nejen místní prožít neděli 2. června na Ranči Sen ve Velkých Bílovicích od tří hodin odpoledne. Vstupné pro dospělého vyjde na 200 korun, pro děti o polovinu méně. Výtěžek z akce poputuje na léčbu hříbátka. Lidé se mohou těšit na ukázky jezdeckých disciplín, křtění hříbat, dámy v sedlech, tanec s koňmi a projížďky na koních.

V Moravské Nové Vsi si budou muset malí oslavenci počkat až na neděli 8. června. Na fotbalovém hřišti bude od dvou hodin odpoledne do šesti večer pirátská loď, dílničky i hry, soutěže, malování na obličej, bublinkové diskotančení a animační program pro celou rodinu. Vystoupí kamarád Wiki, který převede nanukovou show. Vstup je volný.