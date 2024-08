Projekt Hudba na vinicích přivezl o uplynulém víkendu do dobšického Lahoferu kapelu IMT Smile.

Libor Láník dnes 14:47

Hudba na vinicích, to je letní koncertní seriál, který propojuje skvělou muzikou s nádherným prostředím českých a moravských vinohradů. Na Břeclavsko seriál zavítá hned do dvou lokalit ve vícero termínech. Deník proto sestavil harmonogram událostí, které můžete na Břeclavsku v druhé půlce léta navštívit. Namátkou do regionu zavítá například Hradišťan nebo duo Krhut & Kozub.