Následující tipy uspokojí jak začátečníky, tak náročnější jezdce. Od vinařských tras s panoramatickými výhledy na Mikulov až po historická místa spojená s Velkou Moravou – každý si zde najde svou ideální cestu k prozkoumání. Připravte se na výlet, který vás okouzlí krásou jižní Moravy a nabídne nezapomenutelné zážitky na kole.

MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ STEZKA

Nelze nezačít Mikulovskou vinařskou stezkou, nádhernou trasou, která lemuje Mikulovskou vinařskou oblast, řeku Dyji nebo Novomlýnské nádrže. Na této trase můžete urazit 86 kilometrů, během kterých se lze kochat panoramatickým výhledem na Mikulov či impozantním výhledem na malebné Pavlovské vrchy. Z Pavlova se poté svezete jihovýchodním směrem přímo Lednicko-valtického areálu, kam je to zhruba 15 kilometrů. Trasa dále pokračuje do Hlohovce, který je napůl cesty mezi Lednicí a Valticemi. Závěrečná cesta z Valtic zpět do Mikulova v podstatě kopíruje státní hranici.

TOUR DE UNESCO

Pokud si chcete cestu zkrátit a památky jsou to, kam Vás vaše srdce táhne, zvolte kouzelnou cyklotrasu srdcem Lednicko-valtického areálu, kterou zvládnou i malé děti. Začněte v Podivíně nebo přímo v Lednici, nicméně pozor, v celém areálu zámeckého parku v Lednici platí přísný zákaz jízdy na jízdním kole. První památkou, kterou byste měli začít je Janův Hrad, uměle postavená romantická zřícenina. Pokochejte se minaretem a zámkem a nezapomeňte na přilehlé a krásné zámecké zahrady. Poté nasedněte zpět do sedla a vyrazte na jih. Při projíždění krásnou cyklostezkou nezapomeňte navštívit empírovou stavbu Nový dvůr a kolonádu Tři Grácie. Z dalších hodnotných památek Vás dozajista uchvátí Kaple svatého Huberta či lovecký zámeček Rendez-vous. Odsud je to jen kousek do přenádherných Valtic, kde si určitě vyšlápněte na vyhlídkovou kolonádu Reistnu. Z Valtic se poté můžete vydat závěrečnou etapou do Břeclavi.

MORAVSKÁ VINNÁ STEZKA

Další stezkou je takzvaná Moravská vinná, která prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi. Vhodným začátkem je vrch Žebrák, odkud sjedete dolů do Hustopečí a pokračujete dále, přes Starovičky do Velkých Pavlovic. Následně trasa pokračuje přes Horní Bojanovice a Němčičky do Bořetic. Z Bořetic následuje stoupání do Vrbic, odkud cesta mezi vinohrady až do Kobylí. Zde budete mít na tachometru přibližně 30 kilometrů, což je přijatelná vzdálenost pro všechny kategorie cyklistů. Pokud byste si chtěli výlet prodloužit, můžete vyrazit dále přes Brumovice a Morkůvky až do Klobouk.

VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA

Těm, kteří hledají táhlou výzvu, lze doporučit právě velký jižní okruh, který má v plné délce 109 kilometrů. Začněte v Židlochovicích a vydejte se na jih do Velkých Němčic přes Uherčice, dále přes Hustopeče do Šakvic. Z Šakvic vede asfaltová cesta kolem Novomlýnských nádrží do Zaječí, odsud se naopak polní cestou dostanete do Přítluk a dále přes Rakvice do Podivína. Z Podivína poté pokračujte do Velkých Bílovic až do Kobylí. Odsud pak dokončete okruh přes Brumovice, Morkůvky, Boleradice, Diváky a Křepice, odkud je to kousek do již známých Velkých Němčic nebo Židlochovic. Pokud si chcete trasu ještě více prodloužit, vydejte se z Brumovic směrem na Krumvíř a Velké Hostěrádky, dále na Borkovany a Šitbořice, odkud se okolo Nikolčic dostanete do Křepic. V celkovém součtu nejdelší trasa nabídne krásných 150 kilometrů.

STEZKA NA VELKOU MORAVU

Tahle trasa Vás zavede do jiných zákoutí břeclavského regionu, konkrétně na východ od Břeclavi, která je i počátečním bodem, odkud se vydáte na Pohansko, jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť v České republice. Dále pokračujete směrem na jih přes zámeček Lány až do obory Soutok. Kousek odsud můžete stanout na nejjižnějším bodu Moravy, který je zároveň hraničním bodem jak se Slovenskem, tak s Rakouskem. Poté pojedete směrem na sever, kopírujte tok Moravy a dostanete se do Lanžhota, který je přímo v srdci lužních lesů. Cíl však představují až Mikulčice, konkrétně tamní hradiště, které je nejrozsáhlejším slovanským nalezištěm v zemi a významným centrem Velké Moravy.