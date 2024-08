Náročná renovace bazénů i celého areálu, která vyšla město na dvacet milionů korun, měla skončit koncem července. Kvůli nedostatkům, které bylo třeba dokončit, se datum otevření odložilo.

Nyní je však vše hotové, na plavce čeká veškeré zázemí včetně stánků s typickým občerstvením a dokonce snížené vstupné - děti do šesti let budou mít vstup zdarma, děti do patnácti let na den padesát korun a dospělí devadesát korun. Město o tom informovalo na svých webových stránkách.

Koupaliště bude otevřené podle toho, jak dovolí počasí. „Využijeme toho, že předpovědi jsou velice příjemné a věřím, že vydržíme mít otevřeno každý den až do 8. září, kdy zahajujeme sezonu krytého bazénu,“ uvedl ředitel Spozamu Aleš Proschek. Otevírací doba bude od půl desáté ráno do osmi hodin večer.

Ačkoliv do konce letní sezóny nezbývá mnoho dnů, provozovatelé přesto zvou všechny plavce, aby otestovali, jak se rekonstrukce vyvedla. „Musíme objevit všechny závadičky, které se u tak obrovské stavby určitě objeví. a to proto, abychom je mohli včas reklamovat a naplno se připravit na plaveckou sezonu 2025, která bude určitě o mnoho klidnější a úspěšnější, než ta letošní. Všechny moc zvu už tuto sobotu 17. srpna, přijďte se podívat, jak to tu máme hezké, těšíme se na vás,“ uzavřel pozvánku Proschek.

| Video: Youtube