„V den předávání vysvědčení totiž budou mít děti do patnácti let po celý den vstup zdarma,“ sdělila mluvčí mikulovské radnice Markéta Ničová.

„Žádné změny letos nechystáme. Koupaliště je kompletně zrekonstruované a nové. I ceník zůstává stejný jako v loňském roce. Věřím, že potěšíme děti i rodiče o posledním dni školního roku. V den předávání vysvědčení totiž budou mít děti do patnácti let po celý den vstup zdarma,“ sdělila mluvčí mikulovské radnice Markéta Ničová.

„Protože si prvního června připomínáme Den dětí, budou mít všechny děti v tento den vstup zdarma,“ nalákala mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Neměnné vstupné zůstává letos také na koupališti v Břeclavi. I zde začnou plavčíci na koupající se návštěvníky dohlížet tuto sobotu. „Protože si prvního června připomínáme Den dětí, budou mít všechny děti v tento den vstup zdarma,“ nalákala mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Podražit by mírně mohlo koupaliště v Němčičkách. Zcela jasno však zatím jeho provozovatelé, kteří směřují start sezony k polovině června či začátku července, nemají. „Praskal nám bazén, takže jsme byli nuceni provádět injektáž. Od úterý už napouštíme vodu, což v našem případě celkem trvá až tři týdny. Budeme se snažit, abychom byli připravení co nejdříve. I s ohledem na hustopečské koupaliště, které zatím svoje služby plavcům nabídnout nemůže,“ nastínil správce areálu Jaroslav Stávek.

V podobném termínu by rádi otevřeli koupaliště také Hornobojanovičtí. Poprvé po sedmnácti letech jej bude provozovat obec, která navýšení vstupného s největší pravděpodobností nechystá. „Momentálně se připravujeme na zahájení sezony a řešíme, co a jak. Protože to děláme vůbec první rok, zatím nejsme schopní říct přesný termín otevření. Děláme maximum, aby to bylo co nejdříve. Spíše ale ve druhé polovině června,“ prozradil Deníku starosta obce Ladislav Kachyňa.

Až se zahájením letních prázdnin poprvé skočí do bazénu návštěvníci koupaliště v Březí. I zde už finišují s přípravami na letní plaveckou sezonu. „Nikdy neotevíráme dříve než v červenci, nemá to smysl. Rekreanti ještě nejezdí a rodiče s dětmi chodí raději až o prázdninách, kdy mají volno,“ zdůvodnil starosta obce Miroslav Vymyslický.

Koupaliště v Březí má před sezonou opravené bazénové vany, voní čerstvým nátěrem i posekanou trávou. „Čistíme, uklízíme a navážíme chemii. Letos poprvé bychom měli mít automatický dávkovač. Práce máme zkrátka pořád hodně. Budeme napouštět a montovat všechny prvky jako je zábradlí či schody. Drobných oprav se ještě dočkají ještě i sprchy,“ vyjmenoval starosta s tím, že případnou změnu ve výši vstupného budou radní teprve projednávat.

Nejspíš až v srpnu se lidé budou poprvé v letošní sezoně slunit u bazénů hustopečského koupaliště. To totiž stále prochází rozsáhlou rekonstrukcí za více jak dvacet milionů korun. „Lidé se letos určitě vykoupou, to můžeme slíbit. Smlouvu se zhotovitelem máme podepsanou do konce července. Věříme, že v srpnu už otevřeme. Pokud by se nám podařilo zachránit polovinu sezony, tak by nám to moc pomohlo,“ nechal se slyšet místostarosta města Bořivoj Švásta.

Za vstup na hustopečské koupaliště si lidé letos připlatí. „Vedení města odsouhlasilo dvacetiprocentní navýšení už loni na podzim. Původně jsme předpokládali, že budeme hotoví do konce června,“ zmínil správce koupaliště Aleš Proschek.

TABULKA S CENAMI

Koupaliště v Mikulově za celodenní vstupné zaplatí dospělí 170 Kč, děti a senioři 120 Kč, osoby se zdravotním omezením mají vstup zdarma

jednorázový odpolední vstup vyjde dospělého na 140 Kč, děti a senioři zaplatí 100 Kč

rodinný vstup, kdy se jde vykoupat jeden dospělý a jedno dítě, vyjde na 220 Kč, rodič se dvěma dětmi zaplatí 260 Kč, dva dospělí a jedno dítě pak 370 Kč a dva dospělí se dvěma dětmi 410 Kč

Koupaliště v okrese zahajují sezonu. V Mikulově a Břeclavi otevřou o víkenduZdroj: Deník/Iva Haghofer

Koupaliště v Horních Bojanovicích vedení obce bude o případném navýšení teprve rozhodovat

Koupaliště v Horních BojanovicíchZdroj: se svolením Josefa Rouse

Koupaliště Břeclav dospělí zaplatí 120 Kč, po 16:00 pak jen 80 Kč

děti do patnácti let, studenti do šestadvaceti let, důchodci a lidé se zdravotním omezením zaplatí 60 Kč. Po 16.00 pak jen 40 Kč

rodinné vstupné stojí dva dospělé se dvěma dětmi do patnácti let 260 Kč

děti do jednoho roku jsou zdarma

kondiční plavání je možné vždy první dvě hodiny a poslední dvě hodiny otevírací doby, dospělí zaplatí 40 Kč, snížené vstupné je pak 30 Kč pro děti do patnácti let, seniory, studenty a lidi se zdravotním omezením

Oprava koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi.Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Koupaliště Hustopeče otevřené bude po rekonstrukci pravděpodobně až v srpnu

za celodenní vstup zaplatí dospělí 155 Kč, senioři 120 Kč, děti do patnácti let 120 Kč a děti mladší šesti let 20 Kč

Koupaliště v Hustopečích.Zdroj: se svolením Aleše Proschka

Koupaliště Němčičky o navýšení ceny vstupného se bude ještě jednat

Koupaliště v Němčičkách.Zdroj: se svolením TJ Sport Němčičky

Koupaliště Březí o nárůstu cen budou teprve radní rozhodovat

Koupaliště v Březí na Mikulovsku.Zdroj: Se svolením Miroslava Vymyslického