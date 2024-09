Příležitost zbavit se nepotřebných věcí, obohatit svůj domov o nové poklady a zároveň si užít příjemné odpoledne. Na druhém ročníku blešáku v Lanžhotě můžou lidé v neděli 8. září od dvou hodin odpoledne do pěti hodin večer prodat a nakoupit různé předměty, od oblečení a knih až po šperky a starožitnosti. Atmosféru na stadionu u altánku doplní hudební program kapely Late Bloomers.

Letos pořadatelé připravili několik novinek. První z nich je rostlinný swap, kde si účastníci mohou vyměňovat květiny, řízky či semínka. I bez přinesených rostlin je možné si odnést rostlinky domů.

Japonské divadlo pro děti i vyřazené knihy

„Výměna funguje tak, že můžete přinést libovolný počet květin, které se vám přemnožují nebo vás omrzely a rádi je věnujete někomu jinému. K darované rostlině stačí přiložit štítek s názvem rostliny, popřípadě krátký popisek, jak se o květinu starat. Zároveň si můžete vzít domů kteroukoliv květinu, co přinese někdo jiný,“ přiblížila za pořadatele Petra Blaščíková.

Další novinkou je představení Kamishibai, což je tradiční japonské pouliční divadlo pro děti. Děj příběhů je vyprávěn za pomoci velkých papírových karet, které se promítají v dřevěném rámu.

Premiérou pro letošní ročník je pak knižní bazar, kde budou k dispozici vyřazené knihy z místní knihovny, čekající na nové majitele. „A poslední novinkou je možnost přinést cokoliv k darování. Ať už to bude hračka, oblečení, něco do domácnosti nebo kniha. My tyto dary předáme na charitu, kde přinesou užitek zase někomu jinému,“ dodala Blaščíková. Chybět nebude ani občerstvení. Vstup na akci je zdarma, v případě špatného počasí se ruší.