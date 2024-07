„Naši hosté zde mohou strávit několik dní zcela sami pro sebe uprostřed přírody, aniž by se museli vzdát nabídky a vybavení sousedícího resortu,“ vyzdvihl Thomas Hattenberger, ředitel Thermenresortu Laa.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Slavnostní otevření Silent Villas v Laa an der Thaya.

Zvláštní magické místo, které vyzývá k odpočinku a nalezení klidu v tichu a soukromí. Tak k projektu Silent Villas přistupoval jeho architekt Wolfgang Vanek. Deset vil, z nichž rozloha každé dosahuje až sta metrů čtverečních, za necelý rok vyrostlo v lázeňském areálu dolnorakouského města Laa an der Thaya. Vůbec poprvé se do nich pozvaní hosté podívali v pondělí při slavnostním otevření. A redakce Deníku byla při tom.

Silent Villas jsou během více jak dvaceti let existence již šestou fází rozšiřování lázeňského resortu v Laa an der Thaya. Jeho prostory se rozrostly o dalších dvanáct tisíc metrů čtverečních plochy. Aktuálně zaměstnává Thermenresort Laa na dvě stě třicet lidí, z nichž téměř polovinu tvoří Češi. Patnáct dalších pracovních míst navíc vzniklo díky nejnovějšímu projektu Silent Villas. Společnost Vamed Vitality World, která za všemi těmito projekty stojí, v Thermenresortu Laa od jeho otevření proinvestovala na sto milionů eur.

„Termální lázně přivedly do oblasti Weinviertelu od roku 2002 více jak sedm milionů hostů. Laa an der Thaya je již nyní největším turistickým magnetem v regionu. A to i pro hosty v vysokými nároky,“ podotkla dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner.

„Před dvaceti lety byl projekt lázní jakýmsi porodem kleštěmi. Ne všichni lidé mu byli nakloněni. Nutno říci, že právě z takových porodů se rodí nejhezčí děti. A Thermenresort Laa je tomu důkazem. Lázně nyní nejen vydělávají, ale také pomáhají přežít ostatním podnikatelům. Ať už jde o pekaře, řezníky nebo obchodníky,“ podotkla Mikl-Leitner.

Dodala, že resort regionu, který označuje jako dolnorakouské Toskánsko, ročně vytváří celkovou přidanou hodnotu více jak čtyřicet milionů eur. A zajišťuje více jak sedm stovek přímých i nepřímých pracovních míst.

Klaus Hoffmann, výkonný ředitel společnosti Vamed Vitality World, si od novinky slibuje více jak tři tisícovky dalších přenocování hostů jak z Rakouska, tak i ze zahraničí. Pomoci tomu má i speciální nabídka špičkových wellness procedur připravená na míru hostům Silent Villas, exkluzivní kulinářská část, nebo také soukromé služby personálu známé jako concierge.

Součástí šesté fáze rozšiřování lázní je také úprava lázeňské zahrady. Důraz je kladený na biodiverzitu regionu. Nechybí ani umělé podzemní zavlažování, jehož cílem je snížení spotřeby vody. Prim hraje spolupráce téměř výhradně s regionálními dodavateli a partnery.

Slavnostního otevření se zúčastnil kupříkladu také hevlínský starosta Lubomír Hort. „Zdejší lázně jsem navštívil několikrát, cenová relace je sice pro české turisty vyšší, ale jde to tady ruku v ruce s kvalitou. Vždy jsem se tady cítil velmi příjemně,“ vyzdvihl.

Stejně jako kupříkladu město Mikulov spolupracuje i Hevlín na řadě projektů s městem Laa an der Thaya. „Aktuálně řešíme kupříkladu výjezdy hasičů,“ nastínil Hort.

Rozšíření turistické nabídky a zatraktivnění bezprostředního okolí lázeňského města vítá i mikulovská starostka Jitka Sobotková. „Nejen, že zde řada lidí z Mikulovska pracuje, ale také se jich sem množství dojíždí rekreovat. I já, pokud mohu, ráda si sem zajedu. Nejnověji otevřený sektor cílí na klientelu, která bude vyhledávat vyšší standard služeb a soukromí. I to je ale potřeba,“ podotkla starostka.