Svatý Mikuláš se společně s anděly a čerty vydá na tradiční pochůzku, aby obdaroval děti sladkou nadílkou. Během putování jižní Moravou zavítá se svojí družinou také na Břeclavsko. Jednou ze zastávek bude Mikulov, v Břeclavi si zase lidé užijí mikulášskou metelici.

Mikuláš navštíví Břeclavsko. Podívejte se, kam má s čerty a anděly namířeno | Foto: David Korda

BŘECLAVSKO:

Mikulášská metelice

Kdy: úterý 5. prosince od 16.30

Kde: Břeclav, park Sady 28. října

Proč přijít: V Břeclavi se bude konat Mikulášská metelice. Program, který odstartuje od 16.30, nabídne hudební vystoupení pro děti, vánoční bubbling a především mikulášskou nadílku.

Zdroj: Youtube

Mikulášská nadílka v Mikulově

Kdy: úterý 5. prosince od 16.30

Kde: Mikulov, Náměstí

Proč přijít: I do Mikulova přijde Mikuláš. V úterý 5. prosince od 16.30 ovládne Náměstí společně s čerty a anděly. Pro děti bude jako odměna za básničku či písničku připravená mikulášská nadílka.

BRNĚNSKO:

Mikuláš na Zelňáku v Brně

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00

Kde: Zelný trh, Brno

Proč přijít: Svatý Mikuláš navštíví s andělem i čertem Zelný trh v Brně. Ti budou na děti čekat na podiu od 16.00 do 18.00. Dětem za říkanku, písničku nebo třeba jen za milý úsměv rozdají nadílku. Návštěvníci se mohou dále těšit na andělský sbor nebo čerta na chůdách.

Mikuláš na ledě

Kdy: úterý 5. prosince od 15.00

Kde: Kluziště Vodova

Proč přijít: Kdo by chtěl vyrazit na brusle a zároveň spatřit Mikuláše, čerty a anděly má jedinečnou možnost zavítat na Kluziště Vodova. Tam se 5. prosince uskuteční akce z názvem Mikuláš na ledě. Rozdělena bude do dvou bloků, a to od 15.00 do 17.00 a od 18.00 do 20.00.

Mikuláš a čert na Brno-jihu

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00

Kde: v prostorách Biotopu Brno-jih

Proč přijít: Nadělovat se bude i v prostorách brněnského Biotopu. V úterý 5. prosince tam od čtvrté hodiny odpolední dorazí oblíbený svatý Mikuláš s anděly i strašidelní čerti. Pro hodné děti bude připravena mikulášská nadílka. Naopak pro ty zlobivé si čerti připraví nápravné zařízení.

Zdroj: Youtube

BLANENSKO:

Mikuláši, co máš v koši?

Kdy: úterý 5. prosince od 16.15

Kde: start ve Středisku volného času, Boskovice

Proč přijít: Středisko volného času Boskovice i letos pořádá tradiční pochod s názvem Mikuláši, co máš v koši? Na děti čeká večerní kouzelná procházka Mikulášskou říší, nečekané úkoly s čerty, anděly a nakonec zasloužená nadílka.

Mikulášská nadílka ve Žďárné

Kdy: úterý 5. prosince od 17.00

Kde: u kostela ve Žďárné

Proč přijít: Na netradiční mikulášskou nadílku zve Sbor dobrovolných hasičů Žďárná. Děti, ale i dospělí se mohou těšit na sestup Mikuláše a anděla z kostelní věže, a také na příjezd čertovské družiny. Akce se koná od 17.00 u místního kostela a bude zakončena ohňostrojem.

Zdroj: Youtube

Setkání dětí se sv. Mikulášem a jeho družinou u hasičárny

Kdy: úterý 5. prosince od 17.00

Kde: Před hasičárnou, Velké Opatovice

Proč přijít: Svatý Mikuláš se svojí družinou zavítá také do Velkých Opatovic. V 17.00 přijde k místní hasičské zbrojnici. Kromě tradiční nadílky se lidé mohou těšit také na vystoupení tanečního kroužku školní družiny a na ohňostroj.

Mikulášská nadílka s rozsvícením vánočního stromečku, Svitávka

Kdy: úterý 5. prosince od 17.00

Kde: u vánočního stromku ve Svitávce

Proč přijít: Mikuláš, čert a andělem nevynechá 5. prosince ani Svitávku. V 17.00 společně přijdou k vánočnímu stromu, který se v tento den také slavnostně rozsvítí. Chybět nebude ani občerstvení. „Budeme rádi, když si nezapomenete své vlastní hrnečky, ať šetříme přírodu," doplňují pořadatelé.

Mikulášská nadílka

Kdy: pondělí 4. prosince od 16.00

Kde: Dělnický dům, Blansko

Proč přijít: Ani v Blansku nepřijdou děti o sladkou nadílku. Mikuláš se svým doprovodem zavítá do dělnického domu už 4. prosince. Pro děti budou připravené dárky v podobě krátkého hudebního vystoupení, tvořivých dílen s čerty a anděly nebo taneční čertí kreace.

Nadílka od Mikuláše

Kdy: úterý 5. prosince od 17.00

Kde: Zahrada Domu dětí a mládeže, Blansko

Proč přijít: Mikulášskou nadílku si lidé užijí v Domě dětí a mládeže v Blansku. V úterý 5. prosince na návštěvníky čeká společné setkání s Mikulášem, čerty i anděly. Akce začne v 17.00, o patnáct minut později je naplánované taneční vystoupení. Následovat bude sladká nadílka a volná zábava.

HODONÍNSKO:

Mikulášská nadílka na Masarykově náměstí

Kdy: úterý 5. prosince od 16:30

Kde: Masarykovo náměstí, Hodonín

Proč přijít: V Hodoníně se na Masarykově náměstí uskuteční v úterý 5. prosince Mikulášská nadílka. Tu odstartuje v 16.30 příjezd samotného Mikuláše na náměstí koňským povozem. Andělé a čerti rozdají dětem sladké odměny. Chybět nebude ani kniha hříchů. Pokud někomu vyhládne, může si pochutnat na čertovsky dobrém guláši.

VYŠKOVSKO:

Čertoviny

Kdy: úterý 5. prosince od 16.00

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Proč přijít: Masarykovo náměstí ve Vyškově ovládnou čertoviny. Od čtyř hodin odpoledne nabídne akce čertovský program, zakončený mikulášskou nadílkou.

Zdroj: Youtube

Mikulášská nadílka

Kdy: úterý 5. prosince od 16.30

Kde: náměstí Svobody Bučovice

Proč přijít: I Bučovice poctí svou návštěvou svatý Mikuláš, čert a anděl. Na náměstí Svobody dorazí v úterý 5. prosince v 16.30. Děti se mohou těšit na oblíbenou sladkou nadílku.

ZNOJEMSKO:

Pekelná sešlost

Kdy: úterý 5. prosince od 18.00

Kde: Masarykovo náměstí

Proč přijít: Jedinečná atmosféra s pravými čerty, anděly i Mikulášem ovládne Masarykovo náměstí ve Znojmě. Už po jedenácté se lidé mohu přijít podívat, pobavit i překonat strach z rohatých čertů.

Zdroj: Stanislav Nováček

Mikulášská nadílka, Jevišovice

Kdy: středa 6. prosince od 17.30

Kde: u vánočního stromu u kostela sv. Josefa, Jevišovice

Proč přijít: Svatý Mikuláš s anděly a čerty opět dorazí do Jevišovic s bohatou nadílkou. Mikuláš hodné děti podaruje ve středu 6. prosince před kostelem sv. Josefa u vánočního stromu. „Pokud máte hodné děti, určitě přijďte, Mikuláš si pro ně přinese dárečky," dodávají pořadatelé.

Mikuláš na zámku Moravský Krumlov

Kdy: úterý 5. prosince od 17.00

Kde: na arkádovém nádvoří zámku Moravský Krumlov

Proč přijít: Netradiční mikulášskou nadílku si 5. prosince připravili pro děti v renesančním zámku v Moravském Krumlově. Chybět nebude zábavný program v podobě plnění úkolů a přání. Součástí bude také andělské nebe a čertovské peklo s knihou hříchů.