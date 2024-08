Libor Láník dnes 10:59

Hudební festival MikuLOVE, který se uskuteční 30. a 31. srpna 2024 v amfiteátru letního kina v Mikulově, slibuje pestrou přehlídku alternativní hudby. Hlavním lákadlem letošního ročníku bude společný koncert české kapely Už jsme doma a zpěváka Renalda M. z britské avantgardní legendy Renaldo and the Loaf. Tato formace, známá svou spoluprací s kultovními The Residents, téměř nikdy nevystupuje živě, což činí jejich společné vystoupení s Už jsme doma skutečně unikátním zážitkem.