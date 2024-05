Je Štědrý den. Velká rodina se poprvé schází v jednom velmi malém bytě kdesi uprostřed Brna. Typický vánoční shon a frmol rázem utne naprosto neočekávaný okamžik. Malý hoch, předškolák, se totiž v nestřeženou chvíli zamkne na toaletě. A pak se dějí věci…

Přesně takhle, ale možná i trochu jinak, má podle animátora, scénáristy a režiséra Cyrila Podolského začínat vůbec první celovečerní film, který se z větší části odehrává na poněkud nezvyklém místě. Totiž na záchodě. Vycházet bude z téměř čtyři roky připravovaného projektu Hovnays, který vzniká v umělcově ateliéru v centru Břeclavi. Vlídný příběh inspirovaný dětskými filmy, jakými jsou například Chobotnice z II. patra, by měl do kin přijít před Vánoci 2027.

Do detailu propracovaných postaviček, které se v chystaném seriálu i celovečerním filmu budou pohybovat prostřednictvím animace, se v ateliéru nachází na šestašedesát. Více než pětistovku dalších je nutné dotvořit. Posloužit k tomu má odlehčená modelovací hmota. „Je to trošku jiný materiál než ten, který jsme používali doposud. Měl by více vydržet. Budeme mírně měnit animaci a loutky tlačit do forem,“ popisuje redaktorce Deníku Podolský.