Během tří dnů, 17. až 19. května, se občané mohou těšit na každoroční oslavy města Mikulov. Již tradiční akce se uskuteční nejen na mikulovském Náměstí, ale i na sídlišti či zámku, který v pátek od 18:00 do 22:00 hodin zve veřejnost na Muzejní noc, během které se návštěvníkům zpřístupní expozice zcela zdarma.

Jeden z loňských ročníků slavností. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Třídenní jarmark, pouliční etudy, taneční vystoupení, koncerty a víno budou hlavním předmětem oslav letošního ročníku. Do Mikulova zamíří také v sobotu 18. května od 18.45 hodin na mikulovské náměstí také hvězda světového showbyznysu a jedna z nejznámějších tváří pouličního umění, Alex Dowis, který na pódiu v rámci tzv. „speedpaintingu“ (rychlokresby) nakreslí obraz, který v druhé polovině letošního roku půjde do dražby na dobrou věc.

„Jsme nadšení, že se nám podařilo s Alexem domluvit na letošní spolupráci, naposledy k nám zavítal do Mikulova v rámci Pálavského vinobraní v roce 2015 a ohlasy byly krásné, dodnes na to řada lidí u nás vzpomíná,“ říká Petra Bakó, ředitelka Mikulovské rozvojové a dodává, že kromě slavné tváře do města na jihu Moravy zamíří také kapela O5 a Radeček, Šrouby a matice, The Gardeners a další.

„Program je však postaven především na dětech z mateřských a základních škol, své dovednosti představí i soubory ze ZUŠ Mikulov, a tanečníci z DDM Mikulov“ zakončuje ředitelka firmy.