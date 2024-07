Třetí prázdninový víkend láká svou pestrou nabídkou. Do Mikulova pozveme na Festival Národů Podyjí, který po celý víkend láká svým bohatým programem. Do města přijede také oblíbená skupina Mirai. Účastníci se mohou těšit na malý akustický koncert, autogramiádu nebo talk show.

BŘECLAVSKO:

Festival Národů Podyjí

Kdy: od pátku 19. do neděle 21. července

Kde: Mikulov, Náměstí

Proč přijít: Jubilejní 25. ročník festivalu národů Podyjí se koná tento víkend v Mikulově. Návštěvníci se mohou těšit už v pátek například na besedu u kulatého stolu s pozvanými hosty i program na náměstí. Hlavním bodem sobotního dne je prezentace až dvaceti národních kuchyní etnik a v neděli festival zakončí nedělní veřejná snídaně „Permanent Breakfast“ pro účastníky i kolemjdoucí. Celou akci doprovází také hudební a taneční skupiny. Nechybí ani degustace pálenek a ochutnávka vín.

Mirai Summer Fest

Kdy: sobota 20. července od 15.00

Kde: Amfiteátr, Mikulov

Proč přijít: Kapela Mirai zamíří se svým letním festivalem i do Mikulova. Fanoušci se mohou kromě jídla a drinků těšit na malý akustický koncert, autogramiádu nebo talk show. V rámci nabitého programu vystoupí také mladý hudebník Matěj Plšek nebo Annabelle. Od 20.45 vypukne na hlavním podiu megakoncert Mirai, který potrvá do 22.15. Poté bude následovat afterparty.

Pálavský drak

Kdy: pátek 19. července a sobota 20. července

Kde: Kemp Pavlov

Proč přijít: Yachtclub Dyje srdečně zve všechny nadšence dračích lodí na víkend plný adrenalinu a zábavy. V pátek 19. 7. od 16.00 do 19.00 proběhnou tréninkové jízdy malých dračích lodí, po kterých následuje od 20.00 do 24.00 porada kapitánů, cimbálová muzika nebo DJ a degustace vína. V sobotu 20. 7. se od 08.00 do 19.00 uskuteční závody malých dračích lodí na 200m a 1km, po nichž bude od 19.00 do 20.00 slavnostní vyhlášení výsledků.

BRNĚNSKO:

Pivní a hudební festival

Kdy: sobota 20. července od 13.00

Kde: Zámek Rosice

Proč přijít: Letní pivní festival v Rosicích, známý jako Setkání pivovarů, přichází i letos s bohatou kulturní nabídkou a lákavým programem pro milovníky dobrého piva a živé hudby. Již 19. ročník akce se koná v sobotu 20. července a nabídne nejen výběr piv z regionálních pivovarů, ale také skvělou hudební produkci. Program festivalu začne od 12.30 otevřením areálu, následovaným slavnostním zahájením pivní olympiády v 13.00.

Noc v kasematech na hradě Špilberku

Kdy: sobota 20. července od 19.00

Kde: Hrad Špilberk, Brno

Proč přijít: Nevšední zážitek mohou lidé zažít v kasematách hradu Špilberk, kde se při akci "Do kasemat s ním!" seznámí na vlastní kůži s životem vězňů habsburské říše na konci 18. století. V termínech konání akce si účastníci budou moci prohlédnout kasematy při svíčkách, zúčastnit se autentické večeře s vínem, sledovat venkovní promítání filmu a strávit noc v historických celách. „Přineste si spacák, karimatku a pevnou obuv, a připravte se na autentický a dojemný zážitek v jednom z nejznámějších vězení monarchie," lákají pořadatelé.

Brněnský cyklomejdan

Kdy: pátek 19. července od 17.00

Kde: Nádvoří Staré radnice, Brno

Proč přijít: Na akci věnovanou cyklistice mohou zájemci vyrazit v pátek 19. července. Na nádvoří Staré radnice v Brně se totiž uskuteční cyklomejdan, na kterém se lidé dozví plno informací o cyklistice ve městě nebo rozvoji tras i stezek. Akce startuje v pět hodin odpoledne a první část se zaměří na vznikající cyklostrategii, kterou divákům představí cyklokoordinátor města Brna Petr Gelnar.

Letní shakespearovské slavnosti - Marná lásky snaha

Kdy: neděle 21. července od 20.30

Kde: hrad Špilberk - nádvoří

Proč přijít: V rámci Letních shakespearovských slavností se na hradě Špilberk v Brně uskuteční představení Marná lásky snaha. Čtveřice urozených mužů se rozhodne zasvětit tři roky askezi, zdrženlivosti a studiu. Jejich předsevzetí však mizí, když do města přijede francouzská princezna se svými dámami. Pány pohltí láska a milostné dobývání. Představení, které trvá přibližně 1 hodinu a 55 minut, začne v neděli 21. července ve 20.30.

BLANENSKO:

Koncert skupiny Čechomor v Letovicích

Kdy: pátek 19. července od 20.00

Kde: Zámek Letovice

Proč přijít: Na letovickém zámku se v pátek 19. července od osmi hodin večer uskuteční koncert hudební kapely Čehomor. Skupina je známá svým originálním pojetím české, moravské a slovenské lidové hudby. Fanoušci si tak užijí večer nabitý oblíbenými hity.

Kostýmované prohlídky na Zámku Boskovice

Kdy: pátek 19. července od 20.30

Kde: Zámek Boskovice

Proč přijít: Rodina Mensdorff-Pouilly a správa zámku srdečně zvou na 18. ročník kostýmovaných prohlídek. Lidé si budou moci vychutnat zámecké prostory a okolí zámku v nezvyklém večerním období. Prohlídky jsou doprovázeny humornými scénkami a šermířským vystoupením divadelní společností Gonfanon. Začátky prohlídek jsou o půl deváté a půl desáté večer.

HODONÍNSKO:

Pohádkový festival Kyjov

Kdy: neděle 21. července od 10.00

Kde: městský park Kyjov

Proč přijít: V Kyjově se uskuteční 2. ročník zábavného rodinného Pohádkového festivalu. Návštěvníky čeká celodenní program plný vystoupení oblíbených umělců, jako jsou Kája a Bambuláček, Karol a Kvído, Čiperkové, Fidlík a Violenka, Veseluška a Áňa, Pó a Pes. Festival nabídne tvořivé dílny pro děti, 10 nafukovacích atrakcí, malování na obličej, tetování nebo setkání s maskoty v životních velikostech. Dále zde bude i bohatá gastro zóna s různými specialitami. Pro děti budou připraveny soutěže.

Dubňanské pivní slavnosti

Kdy: sobota 20. července od 15.00

Kde: přírodní areál Dubňany

Proč přijít: Dubňanské pivní slavnosti zvou návštěvníky na ochutnávku více než 25 druhů piv z českých a moravských pivovarů. Akce nabídne pivní soutěže o ceny a dobré jídlo. Program začíná otevřením areálu v 15.00 a pokračuje hudebními vystoupeními skupin Street69 v 18.00, Civilní obrana ve 20.00 a Artemis ve 21.00.

VYŠKOVSKO:

Mirai Summer Fest

Kdy: pátek 19. července od 15.00

Kde: Zámek Slavkov

Proč přijít: Kapela Mirai zamíří se svým letním festivalem i do Slavkova u Brna. Fanoušci se mohou kromě jídla a drinků těšit na malý akustický koncert, autogramiádu nebo talk show. V rámci nabitého programu vystoupí také mladý hudebník Matěj Plšek nebo Annabelle. Od 20.30 vypukne na hlavním podiu megakoncert Mirai, který potrvá do 22.00. Poté bude následovat afterparty.

Mucha & Ventolin

Kdy: pátek 19. července od 19.00

Kde: Panelka, Luleč

Proč přijít: Třetí prázdninový pátek se na Panelce v Lulči na Vyškovsku uskuteční akce Mucha & Ventolin. Lidé se mohou těšit na vražednou kombinaci písničkářky a punkerky Muchy a electronic dance nářezníka Ventolina, kteří společně přinesou dávku energie. Celý večer doplní DJ Myslivec, který se postará o nezapomenutelný warm-up a afterparty.

ZNOJEMSKO:

Na stojáka

Kdy: pátek 19. července od 19.00

Kde: Pivovar Znojmo

Proč přijít: Arnošt Frauenberg, Kateřina Hašková a Karel Hynek. Tato trojice stand-up komiků se představí v pátek 19. července v rámci show Na stojáka. Akce se koná od sedmi hodin večer v Pivovaru Znojmo. „Co dělají Znojmáci, když dostanou chuť na sladké? Vyndají okurku z nálevu a dají si ji s medem - Tak tenhle styl humoru očekávat nemusíte, jelikož dostanete něco mnohem lepšího," uzavřeli organizátoři.

MINT market

Kdy: sobota 20. července od 10.00

Kde: Horní náměstí – Znojmo

Proč přijít: V sobotu 20. 7. se na Horním náměstí ve Znojmě představí více než 50 pečlivě vybraných tvůrců a kreativců. „Na jednom místě najdete oázu s příjemnou atmosférou a designéry s jejich originálními produkty a dobroty od lokálních prodejců," informovali organizátoři. To, co začalo jako nápad pár nadšenců, kteří chtěli vytvořit pro sebe a své kamarády místo, kde budou moct prodávat vlastní značky, je v současné době alternativa nákupním centrům.