Poslední květnový víkend nabídne na Břeclavsku například muzejní noc na Zámečku Pohansko. Pořadatelé slibují vzájemný střet kultur i paleolitické vaření. V břeclavské části Poštorná se zase bude zpívat. V zahradě Chrámu Páně Navštívení Panny Marie vystoupí například dětský soubor Koňárci nebo ženský sbor Levandula z Čejkovic.

BŘECLAVSKO:

Muzejní noc na Pohansku

Kdy: sobota 25. května od 15.00

Kde: Zámeček Pohansko

Proč přijít: Přijďte s námi procestovat historii. Takový je podtitul letošní muzejní noci, která se odehraje na zámečku Pohansko. Zde se podle pořadatelů vzájemně střetnou kultury od paleolitu po raný středověk. Na návštěvníky čeká workshop paleolitického vaření ve varném systému s kůlovými jamkami (ochutnávka samozřejmostí) s Jak obléci pračlověka, Rankornova hrnčířská a kovářská dílna, ukázka výroby šperků od Petra Rajnocha, výklad a přednáška o germánských runách Ryg Mortys Stefl nebo ukázka velkomoravského života od Kmenového svazu Styrke. Na závěr rozezní louku u zámečku paleolitická hudební kapela Alsteinzeitliche Knochenklangbilder. Pro děti budou připraveny tematické muzejní dílničky.

Májové zpívání

Kdy: neděle 26. května od 16.00

Kde: zahrada Chrámu Páně Navštívení Panny Marie, Břeclav - Poštorná

Proč přijít: Na Májové zpívání pozveme poslední květnovou neděli do Poštorné. V zahradě Chrámu Páně Navštívení Panny Marie vystoupí dětský soubor Koňárci, ženský sbor Levandula z Čejkovic, mužský sbor z Vrbice, ženský a mužský sbor z Poštorné Emílie Melicharová, Jana Kocmanová a Jan Zaviačič. „Doprovází František Šulák, cimbálová muzika Vonica a cimbálová muzika Vladimíra Beneše," dodávají pořadatelé. Po skončení následuje beseda u cimbálu

BRNĚNSKO:

Ponavafest

Kdy: od pátku 24. května do neděle 26. května

Kde: Park Lužánky

Proč přijít: Předjubilejní devátý ročník brněnského PonavaFestu v parku Lužánky představí od 24. do 26. května na třech pódiích interprety z lokální i celosvětové scény. Páteční podvečer hudební náladu rozproudí brněnští Noise Flow, dále DJ Arsen, Ana Mi nebo duo Hranice Humoru. Sobotní program počítá s rockovou kapelou The Plastic People of the Universe. Na tradiční texty poeticky naváže velkolepé trio Načeva-Koval-Vtípil, které vystupuje velmi výjimečně. Neděle nabídne zenovou meditaci v Šapitó.

Animefest 2024

Kdy: od pátku 24. května do neděle 26. května

Kde: Výstaviště Brno

Proč přijít: Na Brněnském výstavišti se po dobu tří dnů bude konat Animefest. Jedná se o druh akce, kde se každoročně setkávají fanoušci japonského komiksu a animovaného filmu. Každý rok nabízí pořadatelé pro návštěvníky kvalitní přednášky, zábavné soutěže, praktické workshopy a promítání nových i starších anime. Vrcholem festivalu jsou každoročně cosplay soutěže, ve kterých se ti nejlepší z českých tvůrců utkají o hodnotné ceny a postup na mezinárodní finále.

Řecká sobota na hradě Veveří

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Státní hrad Veveří

Proč přijít: Lidé si na hradě Veveří přenesou do Řecka. V sobotu 25. května se zde totiž bude konat 12. ročník oblíbené akce Řecká sobota na hradě Veveřísi. Organizátoři si připravili bohatý kulturní program. Představí se kapely Monipol a Anatoli nebo taneční soubory Antigony a Prometheus. K řecké hudbě a tanci si lidé zakoupí i řecké občerstvení a pochutiny.

Burger Street Festival

Kdy: od pátku 24. května do neděle 26. května

Kde: u Galerie Vaňkovka

Proč přijít: Pro milovníky burgerů je poslední květnový víkend jako stvořený. Návštěvníci budou mít možnost dle slov pořadatelů ochutnat ty nejlepší burgery široko daleko. Putovní street food festival zakotví u Galerie Vaňkovka od desáté hodiny dopolední. Na akci přijedou burgermakeři z celého Česka. Přítomní si také zasoutěží o hodnotné ceny. Vstupné se na festivalu neplatí.

BLANENSKO:

Pivní festival v Blansku

Kdy: sobota 25. května od 11.00

Kde: park před kinem, Blansko

Proč přijít: Kulturní středisko města Blanska v sobotu 25. května pořádá akci pro všechny milovníky zlatavého moku. Pivní festival nabídne 13 pivovarů mezi kterými bude například: Pivovar Černá Hora, Pivovar Faltus, Pivovar Jadrníček nebo Pivovar Ohrada. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, který zahrnuje vystoupení kapely Prasklý Bachor nebo HD Acoustic. Akce se bude konat v parku před kinem.

Slované na huti

Kdy: sobota 25. května od 10.00

Kde: Stará huť u Adamova

Proč přijít: Pálení vápna v selské vápence a dřevěného uhlí v dobovém milíři. Výroba šperků, sítí nebo pečení chleba v rekonstrukci středověké pece. Ukázky historických taveb. Areál Staré huti poblíž Adamova na Blanensku ovládne v sobotu akce Slované na huti v režii Technického muzea v Brně, archeologů a příznivců historie.

HODONÍNSKO:

Skanzenem z pohádky do pohádky

Kdy: neděle 26. května od 9.00

Kde: skanzen Strážnice

Proč přijít: Zájemci mají v neděli 26. května možnost projít Skanzenem z pohádky do pohádky. Pro návštěvníky pořadatelé připraví spoustu her a soutěží na motivy pohádek. Uvidí také tradiční řemesla zaměřená na zpracování hlíny a skla, přípravu pokrmů a nebude chybět ani jarmark a dětské dílny. Program začne v devět hodin ráno a potrvá do páté hodiny odpolední.

Hamburgerfest Kyjov

Kdy: sobota 25. května od 11.00

Kde: Masarykovo náměstí, Kyjov

Proč přijít: Burgery a další oblíbená jídla budou k dostání na Masarykově náměstí v sobotu 25. května, kdy dojde na HamBurger Fest. Program doprovodí hudba a vyžití pro děti. V přehlídce různých druhů burgerů nebudou chybět ani vegetariánské či bezlepkové. Zájemci si přijdou rovněž na tortilly, paellu a chilli speciality. Sladká jídla zastoupí lívance, buchtičky s krémem nebo donuty.

VYŠKOVSKO:

Festivalu živých soch

Kdy: sobota 25. května od 14.00

Kde: Zámek Slavkov u Brna

Proč přijít: Zámecký park ve Slavkově ožije v sobotu 25. května sochami. Pořadatelé tohoto unikátního festivalu tak zvou jedinečný zážitek. „Výjimečnost celé akce spočívá především ve spojení umění živých soch a bodyartu - malby na tělo, kdy můžete prakticky v přímém přenosu sledovat vznik uměleckého díla," doplňují organizátoři.

Litava Park

Kdy: od pátku 24. května do soboty 25. května

Kde: u Státního zámku Bučovice

Proč přijít: Již podruhé zamíří fanoušci do Bučovic na víkend plný hudby. Dvoudenní festival Litava Park nabídne koncerty Mig 21, Wohnoutů, Vlasty Redla, Janka Ledeckého nebo Roberta Křesťana a Druhé trávy. Litava Park se uskuteční v pátek čtyřiadvacátého a v sobotu pětadvacátého května poblíž tamního renesančního zámku. Pořadatelé lákají i na bohatý doprovodný program.

ZNOJEMSKO:

Pivní festival

Kdy: pátek 26. května od 17.00, sobota 27. května od 14.00

Kde: Dobšice, u hospůdky Dráteník PUB

Proč přijít: Poslední květnový víkend se bude v Dobčicích konat pivní festival. Návštěvníci se mohou těšit na piva z celé republiky. Nebude chybět ani bohaté občerstvení a hudební doprovod. Pátkem provedou kapely Sešup a Nouzový Stav. Sobotou zase kapely Antonín Krejčí, Jak se patří a Skupina Touretteuv Syndrom. Začátek akce je v pátek od 16 hodin, v sobotu od 11 hodin.

Dej si FOOD

Kdy: od pátku 24. května do soboty 25. května

Kde: Pivovar Znojmo

Proč přijít: Milovníci dobrého jídla, pití a zábavy se potkají na street food festivalu Dej si FOOD ve Znojmě. Akce nabízí to nejlepší z daného kraje doplněno o kvalitní producenty z celého Česka. Chybět nebude ani doprovodný program a vinařská nebo rodinná zóna.