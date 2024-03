Březen se dostal do své poloviny a s tím souvisí i řada jarně laděných akcí. Na Břeclavsku nalákáme například na Josefovský šmajd, který se koná v sobotu a účastníci si mohou vybrat hned ze tří tras. V Poštorné se zase koná oblíbený košt vín. Ten odstartuje v deset hodin dopoledne.

Víno. | Foto: Deník/Miroslav Rada

BŘECLAVSKO:

Košt vín

Kdy: sobota 16. března od 10.00

Kde: Kulturní dům Poštorná

Proč přijít: Kulturní dům Poštorná ožije v sobotu 16. března koštem vín. Akce odstartuje v deset hodin dopoledne. Ochutnávat se budou oblíbené odrůdy vín. Ke zpříjemnění vinařské atmosféry zahraje cimbálová muzika Podluží.

Josefovský šmajd

Kdy: sobota 16. března od 13.00

Kde: sraz účastníků u hlavy křičícího muže před Gymnáziem Břeclav

Proč přijít: Milovníci turistiky mohou třetí březnovou sobotu vyrazit na tradiční Josefovský šmajd. Ten se bude už po čtyřiatřicáté. Sraz všech účastníků je naplánovaný na jednu hodinu odpoledne u Hlavy křičícího muže před Gymnáziem Břeclav. Odtud účastníci společně vyrazí k zámečku Pohansko. V nabídce jsou celkem tři trasy. Nejkratší má 8 km, nejdelší 15 km.

BRNĚNSKO:

VeganFest

Kdy: od soboty 16. března do neděle 24. března

Kde: na různých místech v Brně

Proč přijít: Jedenáctý ročník brněnského festivalu VeganFest se koná od 16. do 24. března. Veřejnosti ukáže, že veganský životní styl je nejen ohleduplný vůči zvířatům, ale také ekologický a zdravý. V rámci VeganFestu lidé uvidí řadu přednášek, workshopů, stánků s občerstvením nebo neziskovými organizacemi. Program se bude první víkend odehrávat v Co.Labs (Kounicova 22) a druhý víkend v Café Práh (Ve Vaňkovce 1). Všední dny pak budou v různých podnicích města Brna.

Vítání jara v Zoo Brno

Kdy: sobota 16. března od 09.00

Kde: Zoo Brno

Proč přijít: Brněnská zoo přivítá třetí březnovou sobotu jaro. Lidé se mohou těšit na symbolické vyhnání zimy v podobě Morany, zdobení líta, pohádky, soutěžní stezku nebo speciální komentovaná krmení. Akce startuje v devět hodin ráno. V pravé poledne se v promítacím sále správní budovy koná přednáška o záchraně dudka chocholatého na jižní Moravě.

Zdroj: Deník/Sabir Agaralov

Balónková výstava

Kdy: od pátku 15. března od 14.00 do neděle 17. března 18.00

Kde: Tesco (Prior) u nádraží (OC Dornych 404/4)

Proč přijít: Staré sklady Prioru se druhý březnový víkend promění v živoucí balónkovou zoo. Obří nafukovací zvířata zaplní místní prostory a nabídnou zábavu pro celou rodinu. Z Vídně pořadatelé přivezou více než 80 zvířat různých velikostí. Největší exempláře mají až 10 metrů. Nebude to však pouze o balónkách. Organizátoři si připravili řadu dalších atrakcí, včetně malování na obličej, dočasných tetování a různých her. Akce se koná v pátek od dvou hodin odpoledne, o víkendu od 10.00.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Národní výstava psů Špilberka

Kdy: sobota 16. března od 08.00 do neděle 17. března do 16.00

Kde: Výstaviště Brno, pavilon P

Proč přijít: Třetí březnový víkend se uskuteční v areálu brněnského výstaviště Národní výstava psů Špilberka. Společnost Veletrhy Brno v rámci akce pořádá po celé 2 dny souběžný prodej chovatelských potřeb a krmiv. „Prodejci budou umístěni v pavilonu v bezprostřední blízkosti soutěžních kruhů," dodávají pořadatelé.

BLANENSKO:

XXIV. Rybářský ples, Boskovice

Kdy: sobota 15. března od 20.00

Kde: Sokolovna Boskovice

Proč přijít: Na rybářský ples mohou vyrazit lidé do boskovické sokolovny. Ten se uskuteční v sobotu 15. března od osmi hodin večer. K tanci a poslechu zahraje Velvet Blansko a Ozvucime.cz. Lidé se mohou těšit na bohaté občerstvení, které zahrnuje kančí a kuřecí řízky, kančí guláš nebo tatarák z kapra. Chybět nebude také bohatá tombola.

Klepačovská bledule 2024 – turistický pochod

Kdy: neděle16. března od 7.30

Kde: restaurace Na kopci / Klepačov

Proč přijít: Třetí březnovou sobotu se na Blanensku uskuteční turistický pochod Klepačovská bledule. Start i cíl bude bude v restauraci Na Kopci. Na účastníky čekají trasy o délkách od 7 km po nejnáročnější 37 kilometrovou. Startovné je 50 korun, děti do 15 let zdarma, mládež od 16 do 26 let zaplatí 30 korun.

HODONÍNSKO:

WOHNOUT Unplugged

Kdy: pátek 15. března od 19.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Proč přijít: Známá skupina Wohnout dorazí v pátek 15. bžezna od Hodonína. V místním domě kultury odehraje od sedmi hodin večer svůj koncert. Potvrzeným hostem je houslista Vojta Lavička. Kapela láká na nové aranže i divadelní scény.

Zdroj: Youtube

Marie Rottrová - Lady Soul & host Petr Němec

Kdy: neděle 17. března od 19.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Proč přijít: Nabitý hudební víkend bude v Hodoníně pokračovat i v neděli. Do místního kulturáku přijede oblíbená zpěvačka, první dáma českého soulu, Marie Rottrová. Ta fanoušky potěší galakoncertem, kde zazní osvědčené hity i písničky ze začátku její kariéry. Speciálním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Němec.

Zdroj: Youtube

VYŠKOVSKO:

Metal tour 2024

Kdy: pátek 15. března od 20.00

Kde: Kulturní dům Drnovice

Proč přijít: Drnovice zažijí nezapomenutelný večer plný tvrdé hudby. Legendární české kapely Arakain a Alkehol zahrají v místním kulturním domě jako součást Metal tour 2024. V rámci akce se setkají s věrnými fanoušky a předvedou show plnou energie.

Zdroj: Youtube

Bučovický jarmark

Kdy: sobota 16. března od 8.00

Kde: náměstí Svobody, Bučovice

Proč přijít: Město Bučovice zve v sobotu 16. března na Bučovický jarmark. Ten odstartuje v osm hodin ráno. Návštěvníci se mohou těšit na nabídku sortimentu pěstitelů a výrobců z regionu a blízkého okolí.

ZNOJEMSKO:

Znojemský košt

Kdy: sobota 16. března od 11.00

Kde: Loucký klášter

Proč přijít: Znojemská vinařská podoblast otevře dveře milovníkům vína, Láká také na svou tradiční přehlídku, kde se bude soutěžit o titul Král vín a Pečeť znojemských měšťanů. Letos se jedná již o třiatřicátý ročník tohoto oblíbeného koštu.

Vynášení Smrti v Jaroslavicích

Kdy: neděle 17. března od 15.30

Kde: Jaroslavice

Proč přijít: Místní spolek Jarmínek organizuje v Jaroslavicích průvod slavící konec zimy. Ten se uskuteční 17. března na smrtnou neděli. Sraz je naplánovaný v 15.30 u Mateřské školky. Akce je příkladem oživování starých lidových tradic a podporuje komunitní soudržnost.