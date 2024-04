Velikonoční prodloužený víkend je tady. Tentokrát pozveme například na Místní výstavu vín v Podivíně nebo na bohatý program s jarmarkem a speciálním velikonočním okruhem na zámku ve Valticích. Tam na Velký pátek odstartuje i výstava malíře Libora Vymyslického s názvem Krajinou Lichtenštejnů.

Velikonoční výstava zkrášlila prostory knížecího apartmánu na zámku ve Valticích. | Video: Deník/Iva Haghofer

BŘECLAVSKO:

Místní výstava vín Podivín

Kdy: neděle 31. března od 09.00

Kde: Městská hala Podivín

Proč přijít: Sdružení vinařů a město Podivín láká o Velikonoční neděli na Místní výstavu vín, která se koná v Městské hale Podivín od devíti hodin dopoledne do osmi hodin večer. Ve stejnou dobu proběhne také hodnocení samotné výstavy. Přijít mohou jak zkušení, tak i začínající degustátoři. Vstupné je 300 korun. V ceně vstupenky je zahrnuta neomezená degustace, sklenička a katalog.

Velikonoce na zámku Valtice

Kdy: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna

Kde: Zámek Valtice

Proč přijít: Bohatý program pro širokou veřejnost s jarmarkem a letos poprvé také speciální velikonoční zámecký okruh chystá následující sváteční víkend valtický zámek. V pátek, sobotu a neděli bude probíhat jarmark, před zámkem najdou návštěvníci stánky s rukodělnými výrobky, na vnitřním nádvoří pak stánky s občerstvením a valtickými víny. Čestné nádvoří zámku ozdobí maxi vajíčka, která nazdobily děti z valtické Základní školy, vnitřní nádvoří rozezvučí cimbálová muzika. Prostor Bílého sálu zase obsadí dílničky pro děti a na programu bude třeba malování čokoládou.

VIDEO: Velikonoce na zámku ve Valticích. Do knížecích komnat dorazilo jaro

Vernisáž výstavy Krajinou Lichtenštejnů na zámku Valtice

Kdy: pátek 29. března od 16.00

Kde: První patro zámku Valtice

Proč přijít: Zámek Valtice láká na autorskou výstavu obrazů Krajinou Lichtenštejnů malíře L. Vymyslického. Vernisáž k zahájení expozice se koná v pátek 29. března od čtyř hodin odpoledne. Návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na vystoupení Mužáckého sboru Lanštorfčané nebo Folklorního kroužku Jablúčko z Ladné. „Výstavu můžete navštívit do 31. srpna 2024," dodávají pořadatelé.

BRNĚNSKO:

ŠPILBERK ŽIJE! Velikonocemi

Kdy: od čtvrtka 28. března od 9.00

Kde: Hrad Špilberk

Proč přijít: Velikonoce na hradě Špilberku nabídnou pestrý program. Od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna si děti užijí hru, ve které budou mít za úkol najít všechny kraslice v areálu hradu. Zelený čtvrtek, kromě zmíněné hry, nabídne také doprovodný prorgam na velkém nádvoří, divadelní představení Smolíček Pacholíček, tvořivé dílničky pro děti a především zelené pivo. Poslední březnový víkend mohou lidé zavítat i na velikonoční jarmark, který bude připravený v areálu hradu.

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Velikonoce v Zoo Brno

Kdy: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna od 9.00

Kde: Zoo Brno

Proč přijít: Brněnská zoo si na Velikonoce připravila program pro malé i velké. Vše odstartuje v pátek 29. března a potrvá do pondělí 1. dubna. Návštěvníci se mohou těšit na hledání malovaných vajec nebo zdobení kraslic. Chybět nebudou komentovaná krmení bizona, velblouda, medvěda, lišky nebo pelikána. Velikonoční pondělí nabídne, kromě krmení a kraslic, také stříhaní ovcí i tvořivé velikonoční dílničky.

1/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 2/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 3/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 4/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 5/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 6/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 7/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 8/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 9/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 10/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 11/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 12/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 13/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 14/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 15/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 16/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 17/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 18/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 19/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 20/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 21/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 22/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 23/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 24/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 25/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 26/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 27/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 28/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 29/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 30/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 31/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 32/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. 33/33 Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program.

Velikonoce v Dolnokounických památkách

Kdy: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna od 10.00

Kde: klášter Rosa coeli, synagoga

Proč přijít: Lidé mohou Velikonoce v Dolních Kounicích využít jako vhodnou příležitost k prozkoumání historických pokladů města. V rámci svátku jara budou mít zájemci příležitost navštívit Klášter Rosa coeli. Ten organizátoři otevřou v pátek 29. března do 1. dubna od 10.00 do 16.00 hodin. "Můžete si prohlédnout jeho architekturu a historii. Komentované prohlídky začínají v každou celou hodinu," dodávají pořadatelé. To stejné platí i pro Synagogu, která otevře ve stejném termínu.

BLANENSKO:

Za sněženkou do Krasu

Kdy: sobota 30. března od 7.00

Kde: START: Herna stolního tenisu, Blansko - Podlesí

Proč přijít: Letošní 41. ročník pochodu za sněženkou do Krasu nabídne celkem čtyři trasy. Nejkratší 10 km, poté 15 km, 25 km a nejdelší 35 km. Doba startu se liší u nejdelší trasy, zde je začátek v sedm hodin ráno. U zbylých tří od osmi hodin ráno. Startovné pro dospělé je 50 korun, pro mládež do 18 let 20 korun. „Pro všechny účastníky bude k dispozici ohniště na Obůrce k opékání uzenin,“ dodávají pořadatelé.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Pomlázkování v Arboretu Šmelcovna

Kdy: sobota 30. března od 13.00

Kde: Arboretum Šmelcovna - Dva Dvory, Boskovice

Proč přijít: Arboretum Šmelcovna zve všechny tvořivé duše na Pomlázkování. Akce se uskuteční v sobotu 30. března od jedné hodiny odpolední v prostorech Dvou Dvorů. Hlavní náplní dne bude pletení velikonoční pomlázky. Pořadatelé informují, že proutí bude k dispozici zdarma, a to až do vyprodání zásob. Návštěvníci si pochutnají na pochoutkách z udírny i na tradičním zeleném pivu.

HODONÍNSKO:

Velikonoční neděle v Zoo Hodonín

Kdy: neděle 31. března

Kde: Zoo Hodonín

Proč přijít: Velikonoční program si pro všechny návštěvníky připravili v Zoo Hodonín. Chybět nebude ani tematický jarní kvíz s možností vyhrát atraktivní ceny nebo od 14.00 oblíbené komentované krmení, které přiblíží lidem život zvířat.

Dalibor Janda s kapelou Prototyp

Kdy: neděle 31. března od 19.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Proč přijít: Oblíbený zpěvák Dalibor Janda míří do Hodonína. V domě kultury zahraje od sedmi hodin večer. Zpěváka doprovodí už jeho takřka kultovní kapela Prototyp a exkluzivní host Jiřina Anna Jandová a další.

Zdroj: Youtube

VYŠKOVSKO:

Velikonoční pochod

Kdy: pátek 29. března

Kde: sraz na zastávce autobusu Rousínov

Proč přijít: Asociace Sport pro všechny TJ Spartak Slavíkovice zve všechny nadšence pohybu na Velikonoční pochod. Ten se koná již šestým rokem. Sraz účastníků je naplánovaný na pátek 29. března na autobusové zastávce Rousínov, rozcestí k železniční stanici. Linkový autobus odjede podle jízdního řádu šest minut před půl desátou dopoledne. Pořadatelé připravili čtyři trasy od 7 do 17 km. Cílem pochodu jsou Větrníky.

Velikonoce na zámku

Kdy: pondělí 1. dubna od 10.00

Kde: Zámek Slavkov u Brna

Proč přijít: Zámek otevře brány návštěvníkům po celou dobu svátků, včetně Velikonočního pondělí. Pro veřejnost bude přístupný od 9.00 do 17.00 hodin. V pondělí se navíc v prostorách vstupní haly zámku znovu otevřou dílničky pro děti, které budou k dispozici od 10.00 do 15.00 hodin. V těchto dílničkách si děti vytvoří různé ozdoby nebo originální dárky. Zámecký park zase nabídne dětskou pátrací hru spojenou s Velikonocemi. Atmosféru dokreslí mini jarmark ve vstupní hale a tematická velikonoční výzdoba.

Burza zvířat, chovatelských potřeb a bleší trhy

Kdy: neděle 31. března od 7.00

Kde: Chovatelský areál u vlakového nádraží, Vyškov

Proč přijít: Za burzou zvířat a chovatelských potřeb zamíří zájemci v neděli jednatřicátého března do areálu u vlakového nádraží ve Vyškově. Součástí bude také bleší trh. Vstup najdou lidé v ulici Svatopluka Čecha, akce bude přístupná od sedmi do desíti hodin dopoledne.

ZNOJEMSKO:

Znojemské Velikonoce 2024

Kdy: do neděle 31. března

Kde: Horní náměstí, Znojmo

Proč přijít: Velikonoční program spojený s největším křesťanským svátkem nabídne v centru Znojma do 31. března tradiční trhy, koncerty, králičí hop, sbírání vajíček v podzemí, řemeslné dílny nebo třeba hrkače v historickém centru města. Poslední březnovou sobotu se například v rámci programu chystá pohádkové divadlo O zajíčkovi nebo koncert Frídy Oratorové a v neděli vystoupení kapely Žamboši nebo zpěváka Robina Mooda. Nebudou chybět ani řemeslné dílny, ve kterých si lidé budou moci uplést pomlázku, namalovat vajíčko, vyrobit zajíce ze slámy nebo složit zkoušku velikonočního koledníka. Symbolicky k Velikonocům patří také beránek a ovečky, které si návštěvníci mohou prohlédnout v ohradě na Masarykově náměstí.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Šatovský košt a výstava vín

Kdy: sobota 30. března od 09.00

Kde: Šatov

Proč přijít: Tak jako každoročně, i letos mohou lidé na velikonoční sobotu zavítat do Šatova. Společně zde budou mít možnost ochutnat přes 500 vystavovaných vín ať už od menších, ale i větších vinařů. Účastníci se dočkají také vín zahraničních vystavovatelů. Nebude chybět ani cimbálka a večerní zábava s kapelou.