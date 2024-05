Hokejová euforie zasáhla také Břeclavsko. O rozhodujícím čtvrtfinálovém utkání mezi českými borci a jejich protějšky ze Spojených států amerických budou lidé společně ve čtvrtek večer držet pěsti v barech, hospodách, nebo třeba na venkovních zahrádkách. V Krumvíři se fanoušci českého týmu sejdou dokonce i na fotbalovém hřišti.

Fanoušci Mistrovství světa v hokeji. Archivní foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Parta nadšenců tam bude zápas opět promítat pod širým nebem. „Přijďte s námi vytvořit super hokejovou atmosféru s dobrým pivem a hokejem na velkém plátně!“ lákají pořadatelé z Občerstvení na hřišti SK Krumvíř.

Nápad promítat zápasy české hokejové reprezentace vznikl víceméně spontánně. „Rádi chodíme do hospůdky na hřišti posedět. Napadlo nás, že když už máme plátno a monitor, byla by škoda toho nevyužít,“ zdůvodnil Vítězslav Charvát, jeden z autorů myšlenky.

Promítání závisí na hezkém počasí a čase, kdy se utkání koná. „My jsme využili prvního hezkého počasí před pár dny, kdy jsme si to vyzkoušeli. Sešlo se nás pár kamarádů. Kvalita sledovanosti první třetiny moc dobrá nebyla, to proto, že bylo ještě světlo. Jakmile se ale setmí, je to velký zážitek. Tehdy byl navíc doplněný o polární záři,“ pochvaloval si Charvát.

Pokud čeští borci duel se Spojenými státy vyhrají, o čemž nikdo z krumvířských kamarádů nepochybuje, promítání pod širým nebem bude pokračovat. „Když nebude pršet a zápasy budou večer, tak pojedeme dál,“ ujistil Charvát.

Připravení jsou v Krumvíři dokonce i na případ, že by k nim na hřiště zavítali fanoušci protihráče, kteří by předtím nestihli navštívit směnárnu. Za pivo totiž můžou zaplatit i v dolarech. Na pozvánce totiž stojí: Akce – Plzeň 12° za 2,2 USD. „Samozřejmě, že jde o recesi. Teď budeme doufat, že nikdo s dolary nepřijde!“ smál se Charvát.

Hospůdku na hřišti provozuje jeho kamarád. „Domlouvali jsme se, jestli nedá alespoň akční cenu na pivo, ať lidi nalákáme. A on jen tak plácl, že ho dá za dva dolary. Na to jsem opáčil, že je to super, že to beru. V přepočtu bychom tak Plzeň měli jen za pětačtyřicet korun. No a on hned navýšil na 2,20 dolaru,“ popsal úsměvnou příhodu s pivem spolupořadatel spontánního promítání.

Monitor a plátno, na kterém fanoušci zápasy v Krumvíři promítají, patří tamnímu spolku proKRUMVÍŘ, který mimo jiné organizuje například populární Winerun – Krumvířský vinařský běh. „Spolek funguje asi deset let. Kromě tohoto charitativního běžeckého závodu pořádáme třeba i letní kino, letní divadlo nebo zimní kino a zimní divadlo,“ přiblížil Charvát.