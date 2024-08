Výstavu s mezinárodní účastí budou moci shlédnout všichni milovníci umění ve Velkých Pavlovicích. Vystavovat tam bude Michael Sheng, šanghajský rodák, který v současnosti tvoří v New Yorku. Velkopavlovičtí se mohou těšit na spojení bohatých tradic jižní Moravy v rukou zahraničního umělce.

Expozice nese název The Visual Journey, tedy vizuální cestou, s podnázvem A Traveller Art Series by Michael Scheng, v překladu umělecká série o cestování Michaela Shenga. Sheng se zúčastní vernisáže, která se uskuteční v pátek 16. srpna od páté hodiny odpolední v tamní sokolovně. Kresby budou k vidění do úterý 20. srpna.

Sérii uměleckých děl vytvořil Sheng začátkem letošního roku, a to jak v New Yorku, tak i v České republice, kde tráví každým rokem letní období. Díla jsou součástí umělcova dlouhodobého projektu, kterým formou kresby dokumentuje své zážitky z cest. Prostřednictvím umění se pak seznamuje s místními obyvateli a dochází tak k vzájemnému poznávání kultur.