Několik větrných mlýnů a elektráren bude v sobotu součástí oslav Dne větru. Na jižní Moravě se to bude týkat lokalit Klobouky u Brna, Rudice, Břežany, Starý Poddvorov a Kuželov. Návštěvníky čeká různý program, v Břežanech na Znojemsku se do něj zapojí i hasiči.

Větrné mlýny ožijí na jižní Moravě, v Břežanech budou hasiči simulovat zásah | Foto: se svolením Zuzany Šrámkové

Větrný mlýn v Kloboukách u Brna.Zdroj: DENÍK/Hana MinaříkováVětrný mlýn v Kloboukách u Brna na Břeclavsku, který je jedním z mála kompletně funkčních a vybavených v České republice, bude návštěvníkům zpřístupněn podle obvyklé otevírací doby, tedy od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00. Zájemci mohou obdivovat technickou stránku mlýnu nebo se ponořit do historie a kultury této jedinečné stavby.

Možný domov pro nové větrné turbíny? Hrušky a Moravský Žižkov na Břeclavsku

Rudice se nachází na pomyslném geografickém středu Moravského krasu.Zdroj: Jiří PernicaV Rudici stojí větrný mlýn od roku 1865 a byl používáný do roku 1945. V roce 1964 byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Při návštěvě se zájemci mohou dozvědět zajímavosti nejen o mlýnu jako takovém, ale také o mineralogii a speleologii. Otevírací doba v sobotu je podobná jako v Kloboukách, ráno ale mlýn otevře o hodinu dříve.

Tipy na víkend na Břeclavsku: Budou hody, přijedou také Šmoulové

Větrná elektrárna u Břežan na Znojemsku. Největší větrný park na jižní Moravě.Zdroj: Deník/Dagmar SedláčkováVětrná elektrárna Břežany je jedinou zastoupenou novodobou elektrárnou. Své brány otevře v čase od 10:00 do 16:00. Návštěvníky zde čeká bohatý program, za zmínku určitě stojí hasičský zásah záchrany osob z větrné elektrárny nebo virtuální realita, díky které bude možné nahlédnout do útrob zařízení. Děti se mohou těšit mimo jiné na skákací hrad.

Fosfa a město Břeclav podporují sport: Podpis memoranda posvětil olympiádu škol

Větrný mlýn nad Starým Poddvorovem.Zdroj: Deník / Petr TurekHistorický mlýn ve Starém Poddvorově stojí v krajině mezi vinohrady od roku 1870. Návštěvníci se mohou kochat výhledem na krajinu od Buchlovských vrchů až po úrodnou rovinu Podluží. Komentované prohlídky nebo ochutnávky vína budou možné od 10:00 do 17:00.

Jihomoravský kraj investuje 300 milionů do oprav silnic, nejdražší bude Krumvíř

Větrný mlýn v KuželověZdroj: Technické muzeum v BrněVětrný mlýn Kuželov je nejstarší zastoupený mlýn, postavený byl již v roce 1842, přičemž svoji funkci plnil až do roku 1946. V současnosti je exponátem Technického muzea v Brně. V den akce bude možné si mlýn prohlédnout od 10:00 do 16:00.

Lednické zahrady ve službách vzdělání. Podívejte se na práci studentů floristů

Celá akce se koná na počest světového Dne větru, který si připomínáme každoročně 15. června. Česko si letos připomíná 30 let výroby elektřiny z větru. Její začátek datujeme ke stavbě větrné elektrárny na Svatém Hostýnu (v okrese Olomouc). Dny otevřených dveří pořádá Česká společnost pro větrnou energii ve spolupráci s Komorou obnovitelných zdrojů energie.