Vinaři hledají cesty, jak vést konzumenty cestou kvality místo kvantity

Na jednu stranu součást národního kulturního dědictví a důležité odvětví, které v Česku pečuje o půdu a stará se desetitisícům lidí o živobytí. Na druhou stranu ale také odvětví, které produkuje alkohol, s jehož konzumací má řadu Čechů problémy. Moravští a čeští vinaři si uvědomují, jaké důsledky může přílišná konzumace mít, a proto se aktivně hlásí ke svému dílu zodpovědnosti. 29. a 30. května hostí v Mikulově setkání mezinárodního sdružení Wine in Moderation, na kterém se bude mluvit o strategiích, jak motivovat k umírněné konzumaci vína a vyhledávání jeho nejkvalitnějších podob.

Mezinárodní sdružení vinařských osobností z 15 zemí světa fungující pod názvem Wine in Moderation má v Česku podobu kampaně Víno zodpovědně. Její prioritou je obrátit pozornost konzumentů vína k tomu, že vinaři pečují o krajinu, půdu, cestovní ruch i místní lidovou kulturu. Stejně jako jinde i v tuzemsku dochází k produkci vín s různou kvalitou a sdružení usiluje o to, aby jeho milovníci sahali po těch nejkvalitnějších – při jejich tvorbě vinaři nejvíc kladou důraz na šetrné zpracování, úctu k půdě a perfektní řemeslný výsledek.

„Chceme, aby lidé měli na paměti, že víno není začátek, nemají k němu utíkat. Víno je něco, co provází a má provázet hezké okamžiky a setkání s přáteli, něco, co podtrhuje jiné důležité a hodnotné chvíle života,“ zdůrazňuje Dagmar Fialová, ředitelka marketingu Národního vinařského centra, jež setkání v Česku organizuje.



Účastníci akce budou jednat o jednotlivých národních strategiích a nejlepších příkladech dobré praxe, které by se mohly osvědčit i jinde. Chystá se například online trénink, který milovníkům vína pomůže odhalit, kdy už se jejich míra konzumace dostává za patřičnou hranu, nebo systém lektorů, kteří se tématu budou v jednotlivých zemích věnovat. Aktuálně se v Česku lidé ve veřejném prostoru setkávají s mottem „Víno zodpovědně“. Do budoucna by k němu měly přibýt také výzvy ke sdílení lahve – například na tabulkách čokolády se dnes už běžně setkávají se sdělením, že jedno balení není určeno pro jednoho člověka. Obdobná informace by se mohla objevovat i na lahvích právě spolu s výzvou ke sdílení vína s přáteli či rodinou.

Dvoudenní jednání vinařských osobností hostí Národní vinařské centrum, které se do programu Víno zodpovědně jako koordinátor pro Českou republiku zapojilo minulý rok. Zástupci jednotlivých zemí stanoví akční kroky pro další období a mimo to se dopodrobna seznámí s moravskou vinařskou kulturou. Čeká je například prezentace Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, setkání s národní sommelierkou Klárou Kollárovou či návštěva Salonu vín a tedy prezentace nejlepších tuzemských vín.