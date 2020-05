Ta by se v Krumlově podle představ vedení města měla objevit na počátku příštího roku. „Zastupitelé schválili výraznou většinou smlouvu o smlouvě budoucí na vystavení pláten Epopeje v Moravském Krumlově. Díky tomu nyní zahájíme všechny práce na úpravě výstavních prostor. Vše bude stát padesát milionů korun,“ uvedl starosta města Tomáš Třetina.

Původní předpokládaný termín zpřístupnění pláten v moravskokrumlovském zámku byl původně ještě letos, ale aktuální situace pandemie koronaviru ovlivnila rychlost příprav výstavních prostor.

Na to, že bude na Epopej opět lákat své obdivovatele, se těší výtvarnice Libuše Šuleřová. „Vždycky, když k nám přijela návštěva ze zahraničí, tak jsem je tam zavedla. Je úžasné, že Epopej bude opět v Krumlově,“ řekla Deníku Šuleřová.

Slovanská epopej

* Plátna Alfons Mucha dokončil roku 1928.

* Od roku 1943 byla na zámku ve Slatiňanech.

* V 50. letech je převezli do Moravského Krumlova, kde byla k vidění od roku 1963 do roku 2011.

* V letech 2012–2016 byly obrazy ve Veletržním paláci.

* V roce 2017 byly v Tokiu.

* V roce 2018 vystavili několik pláten v Brně na Festivalu RE:PUBLIKA.

* Nyní jsou v depozitáři.

* 17. 10. 2019 pražští zastupitelé odhasovali zápůjčku pláten do Moravského Krumlova na 5 let.

Jako malý zázrak vnímá byť jen dočasný návrat pláten do Krumlova jeden z místních František Hlaváč. „Mám z toho velikou radost. Lidé u nás budou spokojeni. Přítomnost pláten navíc pomůže turistickému ruchu. Když tady byla plátna dříve, jezdily k nám v týdnu zájezdy i školní třídy, o víkendu pak spousta dalších turistů,“ připomněl význam Epopeje pro město Hlaváč.

Vedení Moravského Krumlova se o návrat Slovanské Epopeje dlouhodobě snaží. Přitom ještě loni nebylo vůbec jasné, jestli tomu tak bude. Rozhodující bylo rozhodnutí pražských zastupitelů loni v říjnu. Zápůjčku do Moravského Krumlova na pětileté období schválilo šestatřicet z osmapadesáti pražských komunálních politiků.

Pro to, aby Epopej Praha zapůjčila na pět let do Moravského Krumlova, lobboval tehdy například primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, zastupitel Jiří Pospíšil, poslanec Jiří Koubek i malířův vnuk John Mucha.