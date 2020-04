PSY VENČÍ DRONY. Unikátní službu chytré venčení psů a hlídání dětí pomocí dronů nabízejí v areálu brněnské Nové Zbrojovky. „Aktuální situace totiž nepřeje procházkám s pejsky ani výletům s dětmi. A my máme v celém areálu Nové Zbrojovky povoleno létat s drony,“ objevilo se na facebooku Nové Zbrojovky.

Součástí služby má být sledování pohybu a aktuální lokace online nebo vlastní nastavení délky procházky. Nabídka na apríla platila ale jen do vyčerpání zásob dronů. „Jaká je případná nosnost dronů? Máme malého jorkšíra, okolo dvou kilogramů, tak jestli to nebude problém?" ptal se třeba Radek Holba.

Z RADNICE K FILMU. Nového místostarostu bude mít Břeclav. Z funkce totiž k 1. dubnu odstupuje Jakub Matuška z hnutí Mladí a neklidní. Podle prvních fotografií by měl v novém snímku nahradit Buda Spencera. „Jakub vyhrál konkurz na filmovou roli v remake snímku Jestli se rozzlobíme, budeme zlí. Asi jste si všimli, že někteří z našich členů mají herecké ambice, a proto se vám pořád cpeme na obrazovky. Touha po slávě a úspěchu je mocná čarodějka,“ stojí v aprílovém vyjádření Mladých a neklidných.

DOPAD KOMETY. Kometa Atlas vytvořila kráter u obce Koťounky na česko-polském pomezí. Po zahřátí průletem zemskou atmosférou do něho navíc vylila čerstvou kometární vodu. Atlas je tak prvním zdokumentovaným případem, že komety budou schopné doplňovat zásoby vody na Zemi.

Na apríla o tom informoval na svém facebooku Astronomický ústav Akademie věd České republiky. „Další dopady části komety mají zasáhnout i okolí Mikulova. Doufejme, že to bude náš lom,“ oznámil na místní skupině M!kulov Mira Králik.

CHLUPATÝ PŘÍRŮSTEK. Šimpanze dostanou chovatelé Střediska volného času Znojmo jako nový přírůstek do tamního zookoutku. „Poštou ranní dnes přišlo schválení a povolení k chovu, tak jsme se s vámi chtěli o tuto novinku hned podělit,“ sdělili zástupci střediska ve středu na svém facebooku. Na šimpanze se mohou lidé těšit od nového školního roku. Podle vědeckých výzkumů z Japonska jsou šimpanzi schopní naučit se jednoduchou hru Kámen, nůžky, papír.

KNIHY AŽ POD NOS. Aprílem pobavilo čtenáře i vedení Městské knihovny Blansko. Na internetu prvního dubna zveřejnilo zprávu, že knihy lidem doručí až pod nos. Pomocí dronu. „Jedná se o službu pro registrované čtenáře. Po dobu uzavírky knihovny je zdarma. Najednou doručíme maximálně tři knihy do celkové váhy jeden kilogram a maximálně do vzdálenosti deseti kilometrů od knihovny. Místo přistání je nutné zřetelně označit. V případě zájmu nám pište do komentářů přesné GPS souřadnice přistání a knihy, které chcete nechat doručit," stálo v oznámení knihovny.

Napálili řadu čtenářů, třeba i Báru Urbánkovu. „Nachytala jsem se. Úžasný apríl," uznala žena na sociální síti.



KOROŇÁCI. Nová dechovka vznikla na Slovácku. Hraje až do posledního dechu a jmenuje se Koroňáci. „Od kašle posílená bránice, to je příslib oktáv…jestli teda na to nekašlou,“ okomentoval na apríla dechové možnosti muzikantů Trumpetkönig Studnicz.

Psycholog: Němci nám říkali smějící se bestie

Žertování je podle psychologa Jiřího Brančíka vhodné v každé době. „Moravané a Češi umí i v nejtěžších dobách žertovat. Němci nám za okupace v období druhé světové války říkali, že jsme smějící se bestie. Neměli nás rádi i proto, že jsme si z nich dovedli dělat legraci,“ uvedl.

Humor podle něj může přispět k tomu, aby si lidé zachovali duševní zdraví i v těžkých dobách. Takovou je pro mnohé Jihomoravany i současnost s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeními kvůli šíření onemocnění Covid-19. „Samozřejmě by neměly být žerty urážlivé přes čáru a za hranicí vkusu. I když je těžké určit, kde ta hranice je,“ dodal psycholog.