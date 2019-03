„Je to jedinečná událost pro všechny milovníky čokolády, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou,“ uvedl pořadatel akce, Francouz Chris Delattre.

Festival nabídne návštěvníkům tři hlavní sekce. Jedna z nich je škola vaření. „Na kulinářské přehlídce bude šéfkuchař Marek Váňa připravovat jídla podle zajímavých receptů, třeba kuřecí Mole s Fatalii Yellow a čokoládou, lososa v bílé čokoládě s lékořicí nebo dýňovou polévku s bílou čokoládou,“ přiblížil program Delattre. Dodal, že Čokoládovna Lyra ukáže na pódiu všem zájemcům, jak vypadá správná degustace čokolády.

Další sekcí, na kterou se lidé mohou těšit, je více než třicet prodejních stánků. Ochutnají tak třeba sladké wafle, čokoládový kebab, nepřeberné množství sirupů, a dokonce i víno z Francie. Lákadlem je i čokoládová fontána. „Na hodonínský ČokoFest se moc těším. Navštívila jsem jej před pár měsíci i ve Valticích. Sice jsem se čokolády přejedla už po půl hodině, byla to ale paráda,“ okomentovala sladký zážitek návštěvnice Michaela Novotná.

Pořadatelé však nezapomněli ani na malé návštěvníky. Děti se mohou těšit na dětský koutek i dílničky. „Připraví si třeba sladké dezerty,“ doplnil Delattre.

ČokoFest

Kdy: od pátku do neděle

Kde: Dům kultury, Hodonín

Za kolik: plné vstupné 60 korun, snížené 40 korun

Na návštěvníky však čeká i malé překvapení v podobě zajímavé soutěže. Pořadatelé totiž připravili jedinečnou hru o poklad. „Osm klíčů k pokladu jsme schovali do zlatých čokoládových pohárků, které si lidé koupí u vstupu za třicet korun. Ale pozor, pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou pět tisíc korun,“ prozradil pořadatel.

Čokoládový festival nabídne i mnoho dalších doprovodných akcí. V pátek vystoupí se svojí show jedinečné Hodonínské mažoretky nebo Cimbálová muzika Martina Šišky. O sobotní zábavu se postará kapela JazzBook a v neděli se lidé dočkají vystoupení Tanečního studia N.C.O.D. (No Comment Only Dance) nebo Folklorního pěveckého souboru Erteple, jejichž repertoár tvoří písně z celé oblasti Slovácka. „Bude to zkrátka jedinečné setkání všech milovníků čokolády,“ uzavřel Delattre. Chybět nebude ani zajímavá výstava historie čokolády.

Archeopark v Pavlově zahajuje sezonu

V archeoparku v Pavlově na Břeclavsku zahájí v sobotu novou sezonu. Kromě možnosti projít si expozici po dlouhém zimním odpočinku mají návštěvníci i příležitost prohlédnout si novu doprovodnou výstavu Rozkvetlý archeopark, která potrvá až do poloviny července. Pavlovský archeopark je v sobotu otevřený od devíti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne.

V Blansku se utkají na autodráze

Skauti ze střediska Srdce na dlani v sobotu opět postaví trať maxiautodráhy a pozvou děti od šesti do čtrnácti let, aby si zkusily jízdu. Pokusit se překonat rekord a vyhrát Velkou cenu Blanska mohou zájemci v Dělnickém domě. Chybět nebudou ani další soutěže. Akce pro celou rodinu začíná v jednu hodinu odpoledne.

Cestovatelka poví, jak šla z Mexika do Kanady

V Brně v káznici na Cejlu se příchozí ode dneška až do neděle setkají s lidmi, kteří projeli nejednu zemi. Od půl šesté se tam koná cestovatelský festival. Vyprávět bude třeba žena, která šla z Mexika do Kanady pěšky.

BARBORA SKOČÍKOVÁ

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI