Z cizinců v Jihomoravském kraji početně převládali Slováci. Přenocovalo jich tady 127 tisíc. Další v pořadí byli Poláci a Němci. „Téměř o devadesát procent meziročně přibylo hostů z Číny. Šlo o třináct tisíc lidí. Turistů z Tchaj-wanu přijelo o téměř dva tisíce víc, ale ti jsou početně menší,“ uvedla Iveta Konečná z Českého statistického úřadu.

Čínští turisté podle agentury Czech Tourism už delší dobu objevují mimopražské regiony České republiky, loni se tento trend přesunul na Moravu. „Čínští turisté obecně obdivují kulturní památky, na jejich poměry malá města a zachovalou přírodu,“ sdělila mluvčí Czech Tourismu Renata Kasalová.

Číňané si loni oblíbili například zámek v Lednici na Břeclavsku, který je nejnavštěvovanějším na jihu Moravy. „Číňané a Japonci většinou přijedou do parku, projdou se kolem zámku a odjedou. Jezdí k nám také arabské skupiny, třeba z Teheránu,“ poukázala kastelánka Ivana Holásková.

Za příval zahraničních turistů z Asie v posledních letech může podle hlavního ekonoma skupiny Czech Fund Lukáše Kovandy globalizace a bohatnutí asijských ekonomik v čele s Čínou. „Daleko více lidí si nyní může dovolit cestovat,“ vysvětlil Kovanda.

Jižní Morava je podle něj pro Číňany zajímavá díky své jedinečnosti. „Láká je například Brno nebo Podyjí, což je jeden ze čtyř národních parků u nás, a k tomu vinařská oblast. To jsou klíčové taháky, které kraj má,“ vyjmenoval ekonom.

V Salonu vín ve Valticích na Břeclavsku mají dobré zkušenosti s Korejci. Ročně jich tam přijede přes dva tisíce. Nejvíce jim chutnají červená vína. „Máme pro ně leták přímo v korejštině. Jinak hovoříme anglicky a průvodce jim informace tlumočí do jejich jazyka,“ přiblížil someliér Marek Babisz.

Zdrží se jednu dvě noci, říká k asijským turistům Pavel Růžička z Centrály cestovního ruchu Jižní Morava

Jižní Morava – Asijských turistů, především Číňanů, na jihu Moravy v posledních letech přibývá. „Láká je třeba Lednicko-valtický areál a nyní i Brno,“ říká mluvčí Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Pavel Růžička.

Co nejvíce přitahuje cizince na jihu Moravy?

Jedná se o tradičně navštěvovaná místa jako Lednicko-valtický areál nebo Moravský kras. V poslední době je ale velkým lákadlem Brno. Má zajímavou gastronomickou a barovou scénu.

Roste zájem Asiatů o jihomoravské památky?

Pokud jde o Číňany, týká se to celé České republiky. V konkrétních místech tráví obecně málo času, většinou jednu dvě noci. Je to typická asijská turistika: procestovat toho co nejvíc, pak se doma podívat na fotky a videa.