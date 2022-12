„Vzhledem k situaci na Mendelově univerzitě a k tomu, že podle nás hlavní vinice Danuše Nerudová kandiduje na prezidentku, jsme se rozhodli, že je potřeba se ozvat formou petice. Aby minimálně na škole, kde dělala rektorku, začali situaci vážněji řešit,“ uvedli autoři petice ve složení Jan Vávra, Martin Zahradník a Veronika Mandíková z Brna, kteří za tímto účelem zakládají spolek Zachraňme Mendelu. Podpisy sbírali v ulicích i online.

Nerudová exkluzivně Deníku řekla, že jde o snahu zhatit její kandidaturu na Hrad. „Do voleb zbývá pětadvacet dnů a podle průzkumů jsem jedním z favoritů. Nepřekvapuje mě proto, že se objevují pokusy dehonestovat moji práci ve vedení univerzity na základě překroucených informací,“ reagovala na dotaz redakce.

A pokračovala. „Mendelova univerzita se jako velká instituce s dlouhou historií potýkala s problémy, ale právě proto jsem se rozhodla kandidovat na rektorku a po celou dobu výkonu funkce jsem dělala vše, co mi zákon umožňoval, abych univerzitu problémů zbavila a posunula ji do jednadvacátého století. A právě na budoucnost se teď soustředím i v mé kampani,“ dodala.

Název nejstarší zemědělské univerzity se v poslední době skloňuje zejména ve spojitosti se dvěma zahraničními agenturami, jejichž prostřednictvím v minulosti nabízela zejména německojazyčným studentům možnost získání doktorského titulu na Provozně ekonomické fakultě v rekordně krátkém čase. Na univerzitu přitom nemuseli téměř vůbec jezdit a podle autorů petice to byli naopak pedagogové, kteří jezdili za studenty. Dizertační práce dvou německých studentek, které na Mendelově univerzitě studovaly v doktorském programu, německá platforma VroniPlag už v minulosti označila za plagiáty. Těmito studentkami byly dvě německé političky.

VroniPlag se zabývá kontrolami vysokoškolských prací, u nichž existuje podezření na plagiátorství, se zaměřením na lidi ve veřejných funkcích. Právě ti byli cílovou skupinou zahraničních agentur, neboť lákadlem mělo být získání titulu bez větší námahy a při svých současných pracovních povinnostech.

Vedla jednu z prací

Nerudová se už dříve vyjádřila, že o podobných praktikách na univerzitě nevěděla. Tvrdila, že naopak pomohla k jejich prošetření, přičemž veřejně kvitovala i rezignaci děkana Provozně ekonomické fakulty Pavla Žufana. Na toho v minulosti poukazovala s tím, že studijní programy jsou v kompetenci děkanů jednotlivých fakult.

Podle ní se tím „uvolní prostor pro dořešení celé situace Národním akreditačním úřadem“. Autoři petice jsou ale přesvědčení, že byla součástí systému. Podle posledních informací Seznamu vedla dizertační práci jedné z německých doktorandek a během zkráceného studia s ní byla v kontaktu. Byla navíc ve vedení jednoho kontrolního orgánu a jedné katedry předmětné ekonomické fakulty.

„U všeho bývalá rektorka a kandidátka na prezidentku byla, účastnila se zkoušek, věděla o interníkritice poměrů u zahraničních studentů,“ tvrdí kritizující spolek.

Skupina stojící za peticí rovněž upozorňuje, že Nerudová dovedla ekonomické řízení Mendelovy univerzity dvakrát k rozpočtovému provizoriu a její opakovaná nečinnost vedla k hrozbě ztráty akreditace, což by pro mnoho studentů znamenalo znehodnocení jejich dosavadního počínání. V květnu totiž Národní akreditační úřad rozhodl, že Mendelova univerzita přijde kvůli pochybením o institucionální akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů. V praxi to mělo znamenat, že škola ztratí možnost vypisovat studijní programy s ekonomickým zaměřením bez toho, aniž by o to musela žádat úřad. Úřad to tak znovu projednává. Možnost, že o ni univerzita přijde, je však stále ve hře.

O Mendelovu univerzitu se Národní akreditační úřad zajímá dlouhodobě. Podle nejnovějších informací, které zveřejnil Deník N, škola v období, kdy ji šéfovala současná prezidentská kandidátka, porušovala zákon, vládní nařízení i vlastní předpisy. Výsledky kontroly přitom mají být známy až 19. ledna, a tedy po prezidentských volbách.

Autoři petice proto požadují vyvození osobní odpovědnosti Nerudové, důkladné prošetření nejasností, přehledné zveřejnění rozpočtových provizorií, veřejné slyšení aktérů kauz, a to do 10. ledna.