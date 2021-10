Potvrzeno. Tuto středu si řidiči budou moci užít naplno nový most na silnici I/55 u Hodonína. "Zcela bez omezení," informovala v pondělí mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Omezení kvůli dostavbě nového mostu na silnici I/55 u Hodonína v pondělí odpoledne. | Foto: Deník/Petr Turek

Do středy ale musejí řidiči dát před stavbou nohu z plynu, a to až tak, aby nepřekročili povolených třicet kilometrů v hodině. Nový most bez daně za 10,6 milionu korun se nachází v blízkosti křižovatky se silnicí I/51, která při vjezdu do Hodonína vede Velkomoravskou ulicí. Tam navíc pokračují práce na výstavbě stezky pro cyklisty a pěší, a to od křižovatky na Lužice po začátek zástavby v okresním městě.