Po loňské velké úrodě jablek jich letos bude mít velmi málo. „Úroda ovoce bude tentokrát hodně bídná. Pomrzly mi také třešně a višně. Švestky se mi neurodí žádné. Stromy, které nespálil mráz, bych spočítal na prstech jedné ruky. Přízemní mrazíky přišly koncem prvního květnového týdne,“ řekl šestaosmdesátiletý zahrádkář.

Mrazy neničily úrodu v Jihomoravském kraji plošně. Jednalo se spíše o jednotlivé lokality. Podle všeho dopadlo s ovocem nejhůře Blanensko na severu kraje. Asi třetinu úrody tam můžou kvůli letošním mrazům odepsat například ve společnosti Agrospol Knínice. „Nejhůře dopadl červený rybíz a švestky. Ty pěstujeme na deseti hektarech a rybíz na sedmnácti. U višní ještě rozsah škod nevíme. Jablka přízemní mrazíky přežila víceméně slušně. Loni jich sice bylo obrovské množství, ale většina skončila v moštárně. Byla malá a nekvalitní,“ uvedl ředitel společnosti Ladislav Menšík.

Na sousedním Vyškovsku některým zahrádkářům pomrzly švestky. „Docela mě to překvapilo, protože jsem žádné mrazy nezaznamenal. Ale švestky mám na zahrádce v Nemochovicích spálené,“ divil se šéf zahrádkářů z Vyškovska Jaroslav Kolečkář.

Mrazy na jihu Moravy

Pomrzlé vinice hlásili na Hustopečsku a u Krumvíře, v nízkých polohách u Čejkovic, Terezína nebo Dubňan na Hodonínsku.

Řada zemědělců nasadila do boje s přízemními mrazíky generátory na výrobu mlhy. U stromů zapalovali ohně, parafínové svíce nebo pelety.

Řada sadařů nasadila do boje s přízemními mrazíky generátory na výrobu mlhy. U stromů zapalovali také pelety nebo parafínové svíce. „Letos u nás nebyly mrazy drastické. Ovocné stromy máme na kopcích. V údolích to bylo horší a někomu pomrzly například brambory. Proti mrazům jsme se snažili stromy ochránit. Zatím to vypadá, že úroda bude průměrná,“ řekl šéf společnosti Agro Stošíkovice na Znojemsku Libor Kahoun.

Podle zástupců Ovocnářské unie tentokrát jarní mrazy napáchaly větší škody v Čechách než na Moravě. Celkově budou v řádech desítek milionů korun. „Jižní Morava je na tom poměrně dobře. Škody tam budou lokální,“ poznamenal předseda unie Martin Ludvík.

Násobně větší škody počítali zemědělci v sadech kvůli mrazu před dvěma lety. Tehdy bylo poškozeno asi čtyřicet procent jejich celkové plochy a ztráty vystoupaly k půl miliardě korun. Sklizeň ovoce poté dosáhla asi jen 119 tisíc tun a jednalo se o druhou nejnižší sklizeň na území republiky od roku 1990.

S příchodem přízemních mrazíků zatrnulo na jihu Moravy nedávno i vinařům. Podle ředitele Svazu vinařů Martina Půčka letos mrazy daleko víc poškodily vinice v Čechách. „Něco pomrzlo na Hustopečsku a u Krumvíře, v nízkých polohách u Čejkovic, Terezína nebo Dubňan na Hodonínsku. Z hlediska republiky to však bylo zanedbatelné,“ vyjmenoval.