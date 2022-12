Za prvním lyžováním jedou lidé do Olešnice i desítky kilometrů z celého kraje. „Je to super. Zvládly jsme s dcerou Aničkou asi deset jízd. Já na lyžích, ona na prkně. Bezvadné, na začátek sezony to stačí. Jedeme do tepla, v Olešnici máme chalupu,“ hlásí krátce po čtvrté odpoledne jedna z lyžařek Martina Killerová.